CNN International'dan 2024 anketi: Biden'ın başı dertte Donald Trump, Demokrat rakibi Biden'ı geride bıraktı. Yapılan ankette, ABD Başkanı Biden'a desteğin eridiği ortaya çıktı.

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ABD'de 2024 başkanlık seçimleri öncesi anket çalışmalarına hız verildi.

Cumhuriyetçilerin aday adayı ve eski Başkan Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden karşısında önde görünüyor.

CNN anketi: Trump önde

Trump tarafından sahte haber anlamına gelen "fake news" olarak anılan CNN International'ın seçime 1 yıl gibi bir süre kala yayınladığı anketin sonuçları da bu durumu doğrular nitelikte.

Ankete göre Trump yüzde 49 ile önde giderken, Biden'ın oy oranı yüzde 45 oldu.

Biden'ın yeniden seçilme şansı sarsılıyor

Biden'a desteğin, 2020 seçimlerine kıyasla zayıfladığını yazan CNN, "Biden'ın yeniden seçilme şansı, son derece olumsuz olan onay notlarıyla sarsılıyor." dedi.

35 yaşın altındaki seçmenlerin yüzde 48'i Trump'ı, yüzde 47'si Biden'ı destekliyor. "Siyasi bağımsızlar" şeklinde anılan kesim, Trump'a yüzde 45, Biden'a yüzde 41 oranında destek veriyor.

Yeniden başkan olacak dayanıklılıkta değil, başı dertte

Amerikalıların yalnızca yüzde 25'inin Biden'ın başkan olarak etkili bir şekilde hizmet edebilecek dayanıklılığa ve keskinliğe sahip olduğunu söylerken, yüzde 53 Trump'ın böyle olduğunu düşünüyor.

CNN siyasi direktörü David Chalian, Başkan Biden'ın 2024 seçimlerine girerken "başının dertte" olabileceğini söyledi.

Biden sorunun parçası

Ankette ayrıca seçmenlere, Biden'ın ülkenin sorunlarıyla ilgilenirken çoğunlukla "sorunun veya çözümün bir parçası" olup olmadığı soruldu.

Cumhuriyetçilerin neredeyse tamamı, yani yüzde 95, Biden'ı sorunun bir parçası olarak görürken, bu oran Demokratlar arasında yüzde 23 oldu.

Bu oran az olmasına rağmen, Demokratlar arasında bile Biden'ın sorunlarla ilişkilendirilmesi dikkati çekti.

Görev onayında çarpıcı düşüş

Öte yandan Biden'ın görev onayı yüzde 39 olarak gerçekleşti. ABD Başkanı'nın görev yapma biçimini beğenmeyenler, yüzde 61 olarak kayıtlara geçti.

Yeni anket, Amerikalıların yüzde 72'sinin bugün ülkede işlerin kötü gittiğine ilişkin görüşünü yansıtıyor.