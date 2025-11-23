CNN yazdı: Almanya, Avrupa’nın en büyük ordusunu inşa etmeyi planlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya, güvenlik tedbirlerini artırıyor...

CNN, Almanya’nın asker sayısını 2035’e kadar 180 binden 260 bine çıkarma girişimini yazdı.

200 BİN KİŞİLİK REZERV HAZIRLIĞI

Bunun yanında 200 bin kişilik bir rezerv de yaratılması bekleniyor.

Öncelikle gönüllü kayıt için teşvikler arttırılacak, eğer beklenen kotaya ulaşılamazsa zorunlu askerlik çağırıları yapılması da düşünülüyor.

RUSYA'NIN BİR SONRAKİ HEDEFİ NATO OLABİLİR

Haberde "Plan, Trump’ın Avrupa’yı kendi güvenliğini sağlaması konusunda uyarması sonrası yapıldı, Rusya Ukrayna’da ilerlerken uzmanlar Moskova’nın bir sonraki saldırısının bir NATO ülkesine yönelik olabileceğini dile getiriyor." ifadelerine yer verildi.

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden beri Alman ordusunun fonu oldukça kısılmıştı, ama Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ve Avrupa’da savaşa hazırlık çağırıları ile savunma politikasında büyük bir değişim yaşandı.

ALMANYA EN GÜÇLÜ ORDU OLMAK İÇİN HAZIRLANIYOR

CNN’in yazısında Merz’in, Alman ordusunu Avrupa’nın en güçlüsü kılmaya yemin etmekle beraber, savunma harcamalarını iki katına çıkarmayı da vaat ettiğinden de bahsedildi.

Merz, daha önce "Putin yalnızca gücün dilinden anlıyor." demişti.