Almanya Başbakanı Merz'den 'Putin' çıkışı: Sınırları test ediyor

Almanya'da Federal Meclis'te bütçe görüşmeleri yapıldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan bütçe görüşmeleri kapsamında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TOPLUMDA YENİ BİRLİKTELİK SAĞLAYACAĞIZ"

Merz, serbest ticarete ve açık pazarlara karşı çıkan yeni korumacılık nedeniyle Almanya’nın ekonomik modelinin baskı altında olduğunu vurguladı.

Alman hükümeti olarak özgürlüğü koruyacaklarını belirten Merz, "Refahı güvence altına alacağız ve toplumda yeni birliktelik sağlayacağız." dedi.

"RUSYA TARAFINDAN BAŞLATILAN SAVAŞ, AB ÜLKELERİNDE VE NATO'DA HİSSEDİLDİ"

Ukrayna’daki gelişmeleri de değerlendiren Merz, "Rusya tarafından başlatılan savaş, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ve NATO'da hissedildi. Savaş hayatımızı çok somut şekilde etkiliyor. Bu savaşın bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

"PUTİN, SINIRLARI TEST EDİYOR"

Merz, Ukrayna'nın siyasi egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden taviz verilmemesini isteyerek, şu ifadeleri kullandı: