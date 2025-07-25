Columbia Üniversitesi'ne 'Yahudi' suçlaması: 221 milyon dolar ödeyecek

ABD’nin Ivy League mensubu Columbia Üniversitesi, Yahudi öğrencilere yönelik ayrımcılık iddiaları üzerine başlatılan federal soruşturmada ABD Başkanı Donald Trump hükümeti ile anlaşmaya vardı.

Üniversite, anlaşma kapsamında önümüzdeki 3 yıl içinde 200 milyon dolarlık tazminat ödemeyi taahhüt etti.

Columbia Üniversitesi’nin geçici Başkanı Claire Shipman, dün yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, uzun süren federal inceleme ve kurumsal belirsizlik döneminin ardından önemli bir adım niteliğindedir, kurumsal belirsizlik sona eriyor" ifadelerini kullandı.

"COLUMBIA’NIN REFORMLARI YOL HARİTASIDIR"

ABD Eğitim Bakanı Linda McMahon, Columbia ile varılan anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Columbia’nın reformları, Amerikan halkının güvenini yeniden kazanmak isteyen seçkin üniversiteler için bir yol haritasıdır" dedi.

TRUMP, COLUMBiA'NIN KARARINDAN MEMNUN

ABD Başkanı Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Trump yönetiminin Columbia Üniversitesi ile tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Columbia, federal yasayı ihlal ettiği için ABD hükümetine 200 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Ayrıca, yasadışı bir şekilde hedef alınarak taciz edilen Yahudi çalışanlarına 20 milyon doların üzerinde tazminat ödeyecek. Columbia, saçma kapsayıcı politikalarını sonlandırmayı, öğrencileri sadece layığına göre kabul etmeyi ve kampüsteki öğrencilerin sivil özgürlüklerini korumayı taahhüt etti. Çok sayıda insana zarar veren, adaletsiz, haksız davranan ve büyük bir kısmı hükümetimizden gelen federal fonları yanlış kullanan diğer birçok yükseköğretim kurumu da sırada. Bu sürece dahil olmak büyük bir onur. Bu önemli anlaşmada bizimle birlikte çalışan Bakan Linda McMahon ve tüm çalışanlara teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Ayrıca, doğru olanı yapmayı kabul eden Columbia Üniversitesi'ne de teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Ülkemizde, belki de hiç olmadığı kadar parlak bir geleceklerinin olmasını sabırsızlıkla bekliyorum"