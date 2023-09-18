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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta kritik temaslarda bulundu.

Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı Türkevi'nde kabul etti.

Görüşmede, Musk'ı Tesla'nın 7'nci fabrikasını kurmak üzere Türkiye'ye davet eden Erdoğan'ın teklifi geniş yankı uyandırdı.

Reuters: Türkiye, Tesla fabrikası için en önemli adaylar arasında

İngiltere merkezli Reuters, "Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi" başlıklı haberinde, Musk'ın, birçok Türk tedarikçinin halihazırda Tesla ile çalıştığını ve Türkiye'nin bir sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında yer aldığını söylediği belirtildi.

Yapay zeka ve Starlink çağrısı

Erdoğan'ın ayrıca Türkiye'nin yapay zeka ve Starlink internet uydusu konusunda iş birliğine açık olduğunu söylediği aktarıldı.

İzmir, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest'e ev sahipliği yapacak.

Teknofest'e davet etti

Söz konusu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'ı teknoloji festivaline katılmaya davet ederken, Amerikalı iş insanının da bundan memnuniyet duyacağını dile getirdiği kaydedildi.

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Elon Musk görüşmesinin perde arkasını yazdı.
Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Elon Musk görüşmesinin perde arkasını yazdı.

Al Jazeera: Yıl sonuna kadar kararını verecek

"Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi" diyen Katar merkezli Al Jazeera, görüşmenin Türkevi'nde gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Tesla'nın varlığını küresel ölçekte daha geniş bir alana yaymak isteyen Elon Musk'ın muhtemelen bu yılın sonuna kadar yeni fabrikası için kurulumun yapılacağı yerle ilgili kararını vereceği belirtildi.

Otomobil üreticisinin hisselerinin bu yıl şimdiye kadar yüzde 123 arttığı ve 5 milyonuncu otomobilini ürettiği hatırlatıldı.

Al Jazeera, görüşmenin Türkevi'nde gerçekleştirildiğini aktardı.
Al Jazeera, görüşmenin Türkevi'nde gerçekleştirildiğini aktardı.

Bloomberg: Starlink hizmetini de istiyor

ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan Musk ile görüştü ve ondan Türkiye'de Tesla fabrikası açmasını istedi" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisinin, Musk'a söz konusu fabrikanın kurulması davetinin iletildiğini açıkladığı kaydedildi.

Haberde, "Türk lider, Starlink hizmetini de ülkesinde istiyor." notuna yer verildi.

Bloomberg, Erdoğan'ın Musk'a Türkiye'de yatırım davetiyle ilgili ayrıntıları yazdı.
Bloomberg, Erdoğan'ın Musk'a Türkiye'de yatırım davetiyle ilgili ayrıntıları yazdı.

SpaceX, uzayda Türkiye ile çalışıyor

New York'taki görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğü, yapay zekanın da konuşulan konular arasında yer aldığı vurgulandı.

Haberleşme uydularının fırlatılması için Türkiye ile SpaceX arasında ortaklık olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

Erdoğan, Türk ordusunu desteklemek üzere insansız savaş uçaklarının üretimi de dahil olmak üzere kendi kendine yeten savunma sanayisinin geliştirilmesini teşvik ediyor.

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