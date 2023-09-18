Cumhurbaşkanı Erdoğan - Elon Musk görüşmesi dünyada geniş yankı uyandırdı Elon Musk ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı iş insanını Türkiye'ye davet etti. Erdoğan'ın Tesla fabrikası konusundaki çağrısı uluslararası medyada ses getirdi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta kritik temaslarda bulundu.

Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı Türkevi'nde kabul etti.

Görüşmede, Musk'ı Tesla'nın 7'nci fabrikasını kurmak üzere Türkiye'ye davet eden Erdoğan'ın teklifi geniş yankı uyandırdı.

Reuters: Türkiye, Tesla fabrikası için en önemli adaylar arasında

İngiltere merkezli Reuters, "Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi" başlıklı haberinde, Musk'ın, birçok Türk tedarikçinin halihazırda Tesla ile çalıştığını ve Türkiye'nin bir sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında yer aldığını söylediği belirtildi.

Yapay zeka ve Starlink çağrısı

Erdoğan'ın ayrıca Türkiye'nin yapay zeka ve Starlink internet uydusu konusunda iş birliğine açık olduğunu söylediği aktarıldı.

İzmir, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest'e ev sahipliği yapacak.

Teknofest'e davet etti

Söz konusu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'ı teknoloji festivaline katılmaya davet ederken, Amerikalı iş insanının da bundan memnuniyet duyacağını dile getirdiği kaydedildi.

Al Jazeera: Yıl sonuna kadar kararını verecek

"Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi" diyen Katar merkezli Al Jazeera, görüşmenin Türkevi'nde gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Tesla'nın varlığını küresel ölçekte daha geniş bir alana yaymak isteyen Elon Musk'ın muhtemelen bu yılın sonuna kadar yeni fabrikası için kurulumun yapılacağı yerle ilgili kararını vereceği belirtildi.

Otomobil üreticisinin hisselerinin bu yıl şimdiye kadar yüzde 123 arttığı ve 5 milyonuncu otomobilini ürettiği hatırlatıldı.

Bloomberg: Starlink hizmetini de istiyor

ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan Musk ile görüştü ve ondan Türkiye'de Tesla fabrikası açmasını istedi" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisinin, Musk'a söz konusu fabrikanın kurulması davetinin iletildiğini açıkladığı kaydedildi.

Haberde, "Türk lider, Starlink hizmetini de ülkesinde istiyor." notuna yer verildi.

SpaceX, uzayda Türkiye ile çalışıyor

New York'taki görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğü, yapay zekanın da konuşulan konular arasında yer aldığı vurgulandı.

Haberleşme uydularının fırlatılması için Türkiye ile SpaceX arasında ortaklık olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi: