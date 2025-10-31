Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merz'e İsrail tepkisi dünya basınında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan ve Merz, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve bu sırada Merz'e yöneltilen bir soru dikkat çekmişti.

ALMANYA'NIN İSRAİL'E DESTEĞİNİN SEBEBİ SORULDU

Türk gazeteci, Merz'e "İsrail'e desteğinizin arkasında Nazi Almanya'sı döneminde Yahudilere yönelik soykırım mı var? Bu yüzden mi desteğiniz devam ediyor? Siz ileride tarihin yanlış tarafında durduğunuzu düşünecek misiniz? Bunun endişesi içerisinde misiniz? Avrupa'daki yabancı düşmanlığına karşı söylemsel veya eylemsel olarak bir adım atacak mısınız?" sorusunu yöneltmişti.

"ALMANYA HER ZAMAN İSRAİL'İN YANINDA DURACAKTIR"

Merz, Almanya'nın her zaman İsrail'in yanında olacağını belirterek, "İsrail kendini savunma hakkını kullandı." ifadelerini kullanmıştı.

"BUNLARI ALMANYA OLARAK SİZLER GÖRMÜYOR MUSUNUZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konuda Merz'e katılmadığını belirterek sert bir çıkışta bulunmuştu.

Filistin'in yıllardır yaşadığı zulme karşı en dik duruşu sergileyen liderlerden biri olan Erdoğan, soruyu cevaplarken bu konudaki tavrını korumuştu.

"Almanya olarak bu soykırımı görmüyor musunuz?" sözlerini kullanan Erdoğan, "Bunlar Gazze'yi vurmak suretiyle, bırakın vurmayı, orayı açlıkla, soykırımla terbiye etmenin hep gayreti içerisinde olmuştur ve hala da bu devam etmektedir. Tehdit vardır." ifadelerinde bulunmuştu.

DÜNYA BASINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'GAZZE' ÇIKIŞINI GÜNDEMİNE TAŞIDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merz'e Gazze yanıtı, ülkemizde olduğu gibi dünya basınında da geniş yer buldu.

Söz konusu haberlerde, Erdoğan'ın "Almanya, İsrail'in Gazze'deki 'soykırımını' görmüyor mu?" şeklindeki sözlerine dikkat çekildi.

REUTERS

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merz'e: Almanya, İsrail'in Gazze'deki 'soykırımını' görmüyor mu?" başlığı ile gündemine taşıdı.

AL-MONİTOR

Al-Monitor ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Perşembe günü Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Almanya'nın İsrail'in 'soykırımı', kıtlık ve Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda bilgisiz olduğunu söyleyerek sert bir dille eleştirdi." ifadelerine yer verdi.

ISRAEL HAYOM

Bir diğer paylaşım ise Israel Hayom'dan geldi.

Israel Hayom, "Erdoğan'dan Alman Başbakanı'na: 'Bu bir soykırım. Almanya'da bunu görmüyor musunuz?'" başlığını attı.

ISRAEL NATIONAL NEWS

Söz konusu gelişmeyi paylaşan bir diğer medya ise yine İsrail medyası oldu.

Israel National News, "Erdoğan, Almanya'yı Gazze'deki 'soykırımı' görmezden gelmekle suçladı, Merz İsrail'e desteğini yineledi." açıklamasında bulundu.

ALMAN BASINI HAZMEDEMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail çıkışı Alman medyasında da geniş yankı buldu.

Bild gazetesi diyaloğu “kameralar önünde hararetli tartışma” olarak manşetine taşırken, ARD ve ZDF görüşmeyi “zor ama stratejik diyalog” şeklinde değerlendirdi.

Ayrıca, Focus ise Merz’in Türkiye’nin AB üyeliğine “fren koyduğu” yorumunda bulundu.

Bild, haberinde Merz'in ziyaretinin temel gündeminin "göç, sınır dışı süreçleri ve Ukrayna savaşı" olduğunu, Erdoğan'ın ise "Gazze'de barış ve insani yardımların sürekliliği" konusuna odaklandığının altını çizdi.