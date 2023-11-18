Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki sözleri dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki zulmüne dair söylediği sözler dünya basınında manşetlere taşındı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara yönelik söylediği sözler gündemdeki yerini koruyor.

"Bizim İsrail'e borcumuz yok"

Almanya ziyareti kapsamında Başbakan Olaf Scholz ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği öncesinde, basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi'nin yüzüne açık açık İsrail'in soykırım yaptığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarpıcı sözleri dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında yankı uyandırdı. Birçok gazete, basın toplantısındaki ifadeleri manşetlerine taşıdı.



İngiliz The Telegraph gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi Almanya'sı döneminde Yahudilere yönelik uygulanan soykırıma atıfta bulunduğunu belirterek, "Erdoğan'a göre Almanya Holokost yüzünden rahat konuşamıyor" başlığını attı.

"Erdoğan, 'Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok' dedi"

Fransız Le Figaro gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını "Erdoğan Almanya'da, 'Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok' dedi" şeklinde haberine yansıttı.



İsrail'de de manşet oldu

İsrail'de yayın yapan Times of Israel gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'nın Holokost yüzünden İsrail'i eleştiremediği sözlerini manşetine taşıdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hastaneleri vurmak, çocukları öldürmek Tevrat'ta yok, yapamazsınız" sözlerine de haberinde yer verdi.



İki devletli çözüm vurgusu

Rus haber ajansı TASS, Erdoğan'ın Filistin ile ilgili, "Filistin sorununun yalnızca iki devletli çözümü var" sözünü, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın, Filistin sorununa iki devletli çözümün kaçınılmazlığını doğruladığını söyledi." şeklinde haberleştirdi.

"Erdoğan'ın Scholz önündeki güç gösterisi"

Yunan Naftemporiki gazetesi ise Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz ile toplantısını "Erdoğan'ın Scholz önündeki güç gösterisi: "İsrail'e karşı hiçbir suçumuz yok, özgürce konuşabiliriz." şeklinde servis etti.

Eurofighter'lar konusuna ise gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Başka ülkeler de üretiyor, biz başka yerden de satın alabiliriz." cümlesiyle yer verdi.

Bild: Erdoğan'ın skandal konuşması

Öte yandan Alman Bild gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'de yaptığı tarihi konuşmayı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyaretinde skandal konuşması." şeklinde manşete taşıdı.