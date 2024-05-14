Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas konusunda kullandığı ifadeler, İsrail'de geniş yankı uyandırdı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Hamas ile ilgili görüşlerine katılmadığını söyleyen Erdoğan, "Hamas'a 'terör örgütü' dersek, bu acımasız bir yaklaşım olur." dedi.
Erdoğan, Hamas'ın bir direniş örgütü olduğunun altını çizerek, binden fazla Hamas üyesinin Türkiye'deki hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi.
İsrail basını, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini manşetlerden okurlarıyla paylaştı.
Jerusalem Post: 1000'den fazla Hamas üyesi Türk hastanelerinde tedavi altında
Jerusalem Post gazetesinin "Erdoğan: 1000'den fazla Hamas üyesi, Türk hastanelerinde tedavi görüyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu yapıdan "direniş hareketi" şeklinde söz ettiği belirtildi.
Haberde, Erdoğan'ın "Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki hastanelerde 1000'den fazla Hamas mensubu tedavi altında." ifadelerine dikkat çekildi.
The Times of Israel: Türkiye'deki hastanede tedavi görüyorlar
The Times of Israel, gelişmeyi "Erdoğan: Türkiye'deki hastanelerde 1000'den fazla Hamas üyesi tedavi görüyor" başlığıyla aktardı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas'ın bir "direniş hareketi" olduğu yönündeki tutumunu yinelediğine dikkat çekildi. Haberde şu notlara yer verildi:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmesinden de üzüntü duyduğunu söyledi.
Bir diğer İsrail merkezli yayın organı Ynet de Erdoğan'ın Türkiye'de tedavi altında olan Hamas mensuplarıyla ilgili sözlerine dikkati çekti.
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısındaki konuşmasında Hamas'a ilişkin şunları dile getirdi:
Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu toprakları işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Bu direniş örgütü ne yazık ki İsrail'in acımasız 45 bini bulan şu andaki insan kaybına karşı oraları koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü durumundadır.
Bunu görmemiz lazım. Şu an itibarıyla 40 bini aşmış insanını kaybetmiş Hamas'a eğer 'terör örgütü' dersek, bu acımasız bir yaklaşım olur. Dolayısıyla ben, Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum.
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