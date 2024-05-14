Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas sözleri İsrail'de ses getirdi İsrail basını, tedavi gören Hamas üyeleriyle ilgili Erdoğan'ın sözlerine vurgu yaptı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas konusunda kullandığı ifadeler, İsrail'de geniş yankı uyandırdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Hamas ile ilgili görüşlerine katılmadığını söyleyen Erdoğan, "Hamas'a 'terör örgütü' dersek, bu acımasız bir yaklaşım olur." dedi.

Erdoğan, Hamas'ın bir direniş örgütü olduğunun altını çizerek, binden fazla Hamas üyesinin Türkiye'deki hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi.

İsrail basını, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini manşetlerden okurlarıyla paylaştı.

Jerusalem Post: 1000'den fazla Hamas üyesi Türk hastanelerinde tedavi altında

Jerusalem Post gazetesinin "Erdoğan: 1000'den fazla Hamas üyesi, Türk hastanelerinde tedavi görüyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu yapıdan "direniş hareketi" şeklinde söz ettiği belirtildi.

Haberde, Erdoğan'ın "Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki hastanelerde 1000'den fazla Hamas mensubu tedavi altında." ifadelerine dikkat çekildi.

The Times of Israel: Türkiye'deki hastanede tedavi görüyorlar

The Times of Israel, gelişmeyi "Erdoğan: Türkiye'deki hastanelerde 1000'den fazla Hamas üyesi tedavi görüyor" başlığıyla aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas'ın bir "direniş hareketi" olduğu yönündeki tutumunu yinelediğine dikkat çekildi. Haberde şu notlara yer verildi:

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmesinden de üzüntü duyduğunu söyledi.

Bir diğer İsrail merkezli yayın organı Ynet de Erdoğan'ın Türkiye'de tedavi altında olan Hamas mensuplarıyla ilgili sözlerine dikkati çekti.

Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısındaki konuşmasında Hamas'a ilişkin şunları dile getirdi: