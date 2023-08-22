Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ve ABD temasları: İklim değişikliğiyle mücadele masada olacak İki ülkede düzenlenecek zirvelere katılacak Erdoğan, iklim değişikliğini ele alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin attığı adımları muhataplarıyla paylaşacak.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte kritik temaslarda bulunacak.

Erdoğan, Hindistan'da yapılacak G-20 zirvesine katılacak.

Ardından Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap edecek.

Ana gündem maddesi iklim

Türkiye Cumhurbaşkanı, her iki programda da iklim değişikliği konularını ayrı ayrı gündeme getirecek.

G-20 Liderler Zirvesi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yeni Delhi'yi ziyaret edecek olan Erdoğan'ın diğer liderlerle görüşeceği önemli gündem maddelerinden biri de iklim değişikliği olacak.

Türkiye'nin attığı adımları anlatacak

"Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları paylaşacak.

Zirve sonrası Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun 78. oturumuna katılmak üzere New York'a gidecek.

2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada hem toplantıda yapacağı konuşmada hem de liderlerle ikili görüşmelerinde iklim değişikliği konusunu ele alacak.

Türkiye, 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleriyle Paris İklim Anlaşması'na en önemli katkıyı sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.

Sıfır atık girişimi

Ankara, sıfır atık girişimi dahil pek çok projeyi hayata geçirerek daha temiz ve yeşil bir Türkiye için çalışıyor.

Türkiye, 2017 yılında Emine Erdoğan'ın himayelerinde iklim kriziyle mücadelede israfın ortadan kaldırılmasının önemini vurgulamak amacıyla sıfır atık projesini başlatmıştı.

BM Genel Kurulu, geçtiğimiz aralık ayında, Türkiye'nin sunduğu sıfır atık girişimine ilişkin kararı oy birliğiyle kabul ederek 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmişti.

Erdoğan: Tüm insanlığa karşı görevimizi yerine getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati mesele üzerinde hem kendi yükümlülüklerimizi yerine getirerek, hem de küresel düzeyde inisiyatif alarak çalışmaya devam edeceğiz.



Önümüzdeki ay katılacağımız G-20 Zirvesi ve BM Genel Kurulu'nda bu konuları muhataplarımızla paylaşacağız. Kendi vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa karşı görevimizi yerine getireceğiz.