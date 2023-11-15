Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e sert tepkisi dünyada yankılandı Erdoğan'ın Tel Aviv yönetimine ve Başbakan Netanyahu'ya yönelik sözleri, İsrail basını ve dünya medyasında ses getirdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de sivillere ölüm yağdıran İsrail'e tepkisini sürdürdü.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, uluslararası alanda İsrail'i yalnızlaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, "İsrail katliamlarına bu şekilde devam ederse tüm dünyada lanetlenen bir terör devleti olduğunu her yerde tescil ettirecektir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen Erdoğan, "Artık ecelin geliyor, gidicisin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, başta İsrail olmak üzere dünya genelinde geniş yankı uyandırdı.

Jerusalem Post: İsrail'e 'işgalci', Netanyahu'ya 'gidici' dedi

Jerusalem Post gazetesi, "Erdoğan İsrail'e 'terör devleti' dedi, Batı'ya tepki gösterdi." diye yazdı.

Haberde, Erdoğan'ın, Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmediği belirtilerek, İsrail'e "işgalci" diye hitap ettiği belirtildi.

Partisinin milletvekillerine hitaben konuşan Erdoğan'ın, Netanyahu'yu İsrail'in nükleer bombaya sahip olup olmadığını açıklamaya çağırdığı ve İsrail başbakanının "gidici" olduğunu söylediğine dikkat çekildi.

Times of Israel: İsrail'in yargılanması için adımlar atacak

Times of Israel gazetesi, "Erdoğan: İsrail 'terörist devlettir', Hamas 'direniş savaşçısıdır'" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'e eleştirilerini artırdığı, bu ülkeyi "terör devleti" olarak tanımladığı aktarıldı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

Erdoğan, ülkesinin İsrail'in siyasi ve askeri liderlerinin uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekli adımları atacağını söyledi.



Erdoğan, 'İsrail bir şehri ve halkını topyekün yok etme stratejisi uyguluyor. İsrail'in terörist bir devlet olduğunu açıkça söylüyorum' dedi.

Arab News: Filistinlilerin seçtiği siyasi parti

Suudi Arabistan merkezli Arab News, Erdoğan'ın İsrail'e ve Başbakan Netanyahu'ya yönelik ifadelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas'ın Filistinliler tarafından seçilmiş bir siyasi parti olduğunu söylediği belirtildi.

Hindustan Times: Nükleer bomba sorusu

Hindustan Times ise "Erdoğan, 'gidici' Binyamin Netanyahu'ya sordu: Nükleer bombanız var mı?" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamasını, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından geldiğine dikkat çekildi.