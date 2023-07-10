Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç sözleri gündem oldu: NATO'ya karşılık AB üyeliği Stockholm'ün ittifaka üyeliği karşısında Türkiye'nin AB'ye kabul edilmesini isteyen Erdoğan'ın yaptığı açıklama geniş yankı uyandırdı.

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ensonhaber.com

İsveç, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra ısrarla NATO'ya katılmak istiyor.

Türkiye ise terör örgütlerinin serbestçe dolaşıp gösteriler yapabildiği ülkeden taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini söylüyor.

11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek zirveye katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeye seyahatinden önce çarpıcı mesajlar verdi.

Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." dedi.

Reuters: Beklenmedik hareket

Bu mesaj, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İngiltere merkezli Reuters, Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin AB üyeliğine bağladığını duyurdu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın, "beklenmedik hareket" olduğu belirtilerek, şunlar aktarıldı:

Erdoğan, Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO askeri ittifakına katılma hedefini onaylamadan önce Avrupa Birliği'nin Ankara'nın bloğa katılımının önünü açması gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefi, müzakerelerin Erdoğan'ın ilk başbakanlık döneminde başladığı 2005 yılından sonra donduruldu.



Ankara ile blok üyeleri arasındaki bağlar birkaç yıl önce, özellikle 2016'da Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından bozulsa da o zamandan bu yana büyük ölçüde düzeldi.

Euronews: Türkiye'nin üyeliği durduruldu

Fransa merkezli Euronews, "Erdoğan: AB Türkiye'ye yol açarsa, Ankara İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabilir" diye yazdı.

Türkiye'nin AB'ye katılmak üzere aday olduğu fakat üyelik hedefinin durdurulduğu belirtildi. Bunun gerekçelerinden biri olarak AB üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşanan anlaşmazlıklar gösterildi.

İsveç'te terör örgütü PKK ve onun uzantılarının varlığını ulusal güvenliğine tehdit olarak gören Ankara'nın ise bu ülkenin NATO üyeliğini durdurduğu anımsatıldı.

Haberde, "Stockholm'deki Türkiye ve İslam karşıtı protestolar, NATO zirvesinden önce bir anlaşmaya varılabileceği konusunda şüpheler uyandırdı." denildi.