Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen İskoçya Başbakanı Yusuf, İngiltere'nin tepkisini çekti Londra yönetimi, Başbakan Yusuf'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra ek tedbirlere başvurabileceklerini söyledi. Toplantıda İngiliz yetkilinin bulunması gerektiği belirtilirken, İskoç hükümetinden yanıt geldi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf arasındaki görüşme, İngiltere'de tartışma konusu oldu.

Görüşme, Dubai'deki Dünya İklim Eylemi Zirvesi sırasında gerçekleştirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, görüşmeye İngiliz yetkililerin katılmamasını gerekçe göstererek, Yusuf'u tehdit etti.

İngiltere, Yusuf-Erdoğan görüşmesini tartışıyor

Cameron, Erdoğan ile yapılan görüşme nedeniyle İskoçya'ya Dışişleri Bakanlığı desteğini geri çekebileceklerini söyledi.

İskoç hükümetine mektup gönderen Cameron, Başbakan Yusuf'un Gazze ve diğer konuları Erdoğan ile ele almasının "protokol ihlali" olduğunu belirtti.

"Daha sert bir yaklaşım sergileyeceğiz"

Toplantının ardından Cameron, "ihlale karşı daha sert bir yaklaşım sergileyeceği" konusunda uyarıda bulundu.

Mektupta, İskoç hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'na Erdoğan'la görüşme konusunda "yeterli bir süre önceden bildirimde bulunacağına" dair güvence verdiği ancak bunun gerçekleşmediği belirtildi.

"Protokollere aykırı"

Söz konusu mektubun devamında şunlar kaydedildi:

Bu toplantıda Dışişleri Ofisi yetkilisinin bulunmaması protokollere aykırıdır. Bir yetkilinin mevcut olduğu bakanlık toplantıları protokolünün daha fazla ihlali, Dışişleri Ofisi'nin toplantıları veya lojistik desteği daha fazla kolaylaştırmasına neden olmaz.



Birleşik Krallık hükümet görevlerinde İskoç devlet dairelerinin varlığını da yeniden gözden geçirmemiz gerekebilir.

"Birleşik Krallık'ın tutarlı bir sesle konuşması önemli"

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Başbakan Yusuf'un, yaz aylarında İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile İngiliz yetkililer olmadan görüştüğünde de benzer bir uyarıda bulunmuştu.

The Guardian'ın aktardığına göre, İngiliz hükümetinden bir sözcü, bu tür görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu:

Çalkantılı zamanlarda Birleşik Krallık'ın dünya sahnesinde tutarlı bir sesle konuşma ihtiyacı her zamankinden daha önemlidir.

İskoçya: İngilizlerin görüşmeden haberi vardı

İskoç hükümetinden bir sözcü ise en az bir İngiliz yetkilinin görüşmeden haberdar olduğunu ve toplantıya davet edildiğini söylerken şöyle devam etti: