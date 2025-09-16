Cüzdanında bulduğu bozuk para servet kazandırdı: Tam 500.000 dolar…

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan üç kız kardeş, eski eşyalarını ayıklarken 1975 tarihli Roosevelt 10 cent ile karşılaştı.

İlk bakışta sıradan bir madeni para gibi görünen bu keşif, yapılan incelemelerde büyük bir değere sahip olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar, paranın San Francisco Darphanesi’ne ait “S” damgası olmadan basılmış nadir bir örnek olduğunu belirledi.

Koleksiyoncular arasında büyük ilgi gören bu nadir Roosevelt dime, kısa süre içinde açık artırmaya çıkarıldı ve yüksek fiyatla satılarak kız kardeşlerin hayatını değiştirdi.

506.250 DOLARA SATILDI

Ünlü müzayede evi GreatCollections ile iletişime geçen kardeşler, madeni parayı çevrim içi açık artırmaya çıkardı.

Koleksiyoncular arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı ve teklifler 506.250 dolara kadar çıktı. Açık artırmanın sonunda para yeni sahibine geçti ve aileye unutulmaz bir servet kazandırdı.

1975 yılında San Francisco Darphanesi, 2,8 milyonun üzerinde özel “proof set” üretmişti. Her sette altı farklı madeni para bulunuyordu. Yıllar sonra koleksiyoncular, bazı setlerdeki 10 cent parçalarının darphane damgasız basıldığını fark etti. Bu hata, söz konusu parçaları son derece nadir ve değerli hale getirdi. Daha önce bilinen tek örnek 2019 yılında 456 bin dolara satılmıştı.

Kaynak: Sky News