İsrailliler, Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimi kurdu

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik yasa dışı müdahaleleri ve saldırıları sürüyor.

Beyder Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'un güneyindeki Duma kasabasının doğusunda Şekara bedevi topluluğunun yaşadığı bölgeye sadece 400 metre uzaklıkta yeni yasa dışı bir yerleşim birimi kurdu.

BATI ŞERİA’DA YENİ YERLEŞİM VE FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

İsrailliler, buldozerlerle yeni yerleşim biriminin altyapı çalışmalarına başladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre ise Nablus'un kuzeybatısında bir grup İsrailli, Cenin ve Nablus arasındaki yol üzerinde bulunan Şavei Şomron yerleşim birimi yakınlarında Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdı.

İsrailli yerleşimciler, El Halil'in güneyindeki Masafir Yatta bölgesinde Filistinli bedevilerin yaşadığı Hırbet el-Fehit bölgesindeki halkı tahrik etmek ve ekinlerine zarar vermek için getirdikleri hayvanları tarlara sürdü.

İsrail askerleri de El Halil'in eski şehir bölgesinde çok sayıda iş yerini kapattı.

SMOTRİCH "E1" PROJESİNİ ONAYLAYACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1" projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği belirtiliyor.