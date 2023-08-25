Danimarka, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını yasaklayacak Danimarka hükümeti, İslam karşıtı eylemleri durdurmak üzere düğmeye bastı. Adalet Bakanı Hummelgaard, "Tasarı, Kur'an'ın halka açık yerlerde yakılmasını cezalandıracak" dedi.

AA & Ensonhaber

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların arttığı Danimarka, yaşananların önüne geçmek üzere adım atmaya hazırlanıyor.

İslam'ın kutsal kitabına yönelik saldırılar, İsveç'in yanı sıra Danimarka'da da yoğunlaşmaya başladı.

Türkiye'nin tepkisi: Maslahatgüzar peş peşe çağrıldı

Bu tür olaylara göz yumulması tepkiyle karşılanırken, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, son günlerde birçok kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, ülkesinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar nedeniyle özür dilemişti.

Danimarka'da yeni düzenleme hazırlığı

Artan baskılar üzerine Kopenhag yönetimi, Kur'an-ı Kerim'in halka açık alanda yakılmasını yasaklayacak bir yasa tasarısı sunmaya karar verdi.

Danimarka hükümetinden yapılan açıklamada, "Danimarka'nın diğer ülkelerin kültürlerine, dinlerine ve geleneklerine hakareti ve aşağılamayı kolaylaştıran bir ülke" olarak görüldüğü belirtildi.

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, yabancı bayrak yakma konusundaki mevcut yasağı, "dini bir topluluk için önemli dini öneme sahip nesnelere uygunsuz muamelenin yasaklanması" yoluyla genişleteceklerini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı adım

Associated Press'in aktardığına göre, Hummelgaard, karardan bahsederken şunları söyledi:

Tasarı, örneğin Kur'an'ın veya İncil'in halka açık yerlerde yakılmasını cezalandıracak. Sadece kamusal alanda veya daha geniş bir çevreye yayılma niyetiyle yapılan eylemleri hedefleyecek.

Para ya da hapis cezası verilebilecek

Danimarkalı Bakan, bu tür eylemlerin para veya iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini de sözlerine ekledi.

Tepki çeken saldırılar

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde, 1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde, 3 Ağustos'ta ise Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.