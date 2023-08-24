Kur'an-ı Kerim'e saldırılara tepki: Dışişleri, Danimarka Maslahatgüzarı'nı beşinci kez çağırdı İslam'ın kutsal kitabına peş peşe saldırılar sonrası Ankara'da hareketli saatler yaşandı. Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'ndan, yeniden Bakanlığa gitmesi istendi.

AA

Avrupa, son dönemde İslam'ın kutsal değerlerine yönelik saldırılara sahne oluyor.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag, saldırıların yaşandığı yerlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, son günlerde peş peşe Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Beşinci kez çağrıldı

Maslahatgüzar, daha önce 18 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Bakanlığa çağrıldı.

Danimarkalı Bakan özür diledi

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, ülkesinde gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar nedeniyle özür dilemişti.

Bu eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rasmussen, söz konusu saldırıların Danimarka toplumunun hoşgörü geleneğine tamamen aykırı olduğunu kaydetmişti.

Rasmussen ayrıca, hükümetin menfur uygulamalara son vermeyi amaçlayan yasa tasarısında son rötuşları yapmakta olduğunu söylemişti.

Danimarkalı Bakan, yasa tasarısını parlamentoya sunacaklarını açıklamıştı.