Danimarka, Ukrayna'ya 19 adet F-16 savaş uçağı gönderecek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Hollanda'nın 42 adet uçak desteği sözünün ardından Danimarka’nın da Ukrayna’ya 19 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

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İHA

Hollanda’nın ardından Danimarka’yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geldi. Zelenskiy, Ukrayna’ya verilmesi planlanan uçakları incelemesinin ardından Frederiksen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Frederiksen yaptığı açıklamada,

Bugün Ukrayna'ya 19 adet F-16 sağlayacağımızı duyuruyoruz, Danimarka savaş uçaklarının hava sahanızı korumaya yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu teslimatın amacı Ukrayna'yı korumaktır. Yeni yıla yaklaştıkça altı adet, gelecek yıl sekiz adet ve ardından beş adet jet daha vermeyi planlıyoruz.

dedi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelensky, Frederiksen ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek,

Pilotlarımız ve mühendislerimiz şimdiden Danimarka'da eğitimlerine başladılar. Danimarka, Ukrayna'ya 19 adet F-16 sağlayacak. Hazırlıklar üzerinde çalışıyoruz. Görüşmeler sırasında eğitim görevlerini genişletme ihtimalini de tartıştık. F-16 koalisyonumuz etkinliğini kanıtlıyor. Teşekkürler, Danimarka.

dedi.

Hollanda’da 42, Danimarka’da 30 adet F-16 bulunuyor

Hollanda’nın söz konusu savaş uçaklarını Ukrayna’ya ne zaman teslim edileceğine dair net bir tarih açıklanmazken, ilk teslimatlar ellerindeki F-16’ları F-35’lerle modernize etmek isteyen Hollanda ve Danimarka tarafından yapılacak. Hollanda’nın envanterinde 24’ü aktif kullanımda olmak üzere toplam 42, Danimarka’nın envanterinde ise 30 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor.