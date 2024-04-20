Danimarka'daki havalimanında bomba alarmı! 1 kişi gözaltında Danimarka'da polis, Billund kentindeki havalimanında bugün bomba ihbarı yapıldığını, yolcuların tahliye edildiğini ve havalimanının kapatıldığını duyurdu.

DHA

Danimarka'da bomba alarmı..

Danimarka polisi, Billund kentindeki havalimanında bugün bomba ihbarı yapıldığını, yolcuların tahliye edildiğini ve havalimanının kapatıldığını duyurdu.

1 kişi gözaltında

Polis, Billund Havalimanı’nda yapılan bomba ihbarı ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Polis, Billund Havalimanı'ndaki bomba ihbarını araştırıyor. Bu nedenle havalimanında herhangi bir uçuş faaliyeti bulunmamaktadır ve polis, havalimanındaki uçuşlar hakkında en erken saat 18.00'de (yerel saatle) açıklama yapacaktır.

Yolcular havalimanına alınmadı

Billund Havalimanı resmi hesabından ise yolcuların havalimanına gelmemesi istenerek polisin, bomba tarama köpeklerinin ve bomba uzmanlarının alanda inceleme yaptığını belirtti.

Açıklamada “Yolculuğun ne zaman devam edebileceği konusunda havayolunuzdan veya seyahat acentenizden daha fazla bilgi bekleyin” denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)