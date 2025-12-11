Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov, hükümetin istifasını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Komşuda olaylar bitmiyor...

Bulgaristan'da dün başkent Sofya başta olmak üzere 25 şehirde yapılan ve binlerce kişinin destek verdiği protesto gösterilerinin ardından istifa açıklaması geldi.

HÜKÜMETİN İSTİFASINI DUYURDU

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, "Koalisyonumuz toplandı. Mevcut durumu, karşı karşıya olduğumuz zorlukları ve sorumlu bir şekilde almamız gereken kararları görüştük. Arzumuz, toplumun bizden beklediği bir seviyede olmaktır" dedi.

Bulgar lider, "Vatandaşların sesini duyuyor ve taleplerine karşılık veriyoruz. Hem genç, hem de yaşlılar istifa çağrısı yaptı. Bu sivil duruşa saygı gösterilmelidir" şeklinde konuştu.

Bu yıl ocak ayında göreve gelen hükümet aleyhindeki altıncı güvensizlik oylaması öncesinde kabinesinin istifasını duyuran Jelyazkov, "Önümüzde zor bir dönem var. Protestolar, bundan sonraki hükümetin nasıl bir profile sahip olması gerektiğini ortaya koymalıdır" diye ekledi.

PARLAMENTODAKİ PARTİLER YENİ BİR HÜKÜMET KURACAK

Koalisyon hükümetinin düşmesinin ardından Bulgar anayasası gereği Cumhurbaşkanı Radev, parlamentodaki partilere yeni bir hükümet kurmayı denemeleri için çağrıda bulunacak.

Bu hususta başarıya ulaşılamaması halinde ise yeniden yapılacak seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici bir hükümet kurulacak.

ÜLKEDE EURO BAZLI OLARAK HAZIRLANAN İLK BÜTÇE TASARISI PROTESTO EDİLDİ

Jelyazkov hükümeti, geçtiğimiz hafta 1 Ocak itibarıyla euro bölgesine dahil olmayı planlayan ülkede euro bazlı olarak hazırlanan ilk bütçe tasarısını, protestoların ardından geri çekmişti.

Vergiler ve sosyal güvenlik prim ödemelerinin artırılması gibi tedbirler öngören 2026 bütçe tasarısı, protestocular tarafından hükümetin yolsuzlukları örtme teşebbüsü olarak tanımlanmıştı.

DAHA ÖNCE 5 GÜVENSİZLİK OYLAMASI ÖNERGESİ SUNULMUŞTU

Daha önce Ulusal Meclise ikisi nisan, ikisi temmuz ve biri de eylül aylarında olmak üzere beş güvensizlik oylaması önergesi sunulmuş, fakat hükümet, dış politika, ekonomi ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle verilen bu güvensizlik oylamalarından sağ çıkmayı başarmıştı.

Hükümetin bütçe planından geri adım atmamasına rağmen protestolar dinmemiş ve Çarşamba akşamı ülkenin dört bir yanında on binlerce vatandaş, "istifa" sloganlarıyla sokağa dökülmüştü.

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANINDAN "MEYDANLARI DİNLEYİN" ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de protestoculara desteğini açıklamış ve hafta başında hükümete istifa çağrısında bulunmuştu.

Radev, bugün sosyal medya üzerinden milletvekillerine yaptığı çağrıda da "Meydanları dinleyin" ifadelerini kullanmıştı.

AZINLIK HÜKÜMETİ, 16 OCAK'TA PARLAMENTODAN GÜVENOYU ALMIŞTI

Rosen Jelyazkov'un da mensubu olduğu ve Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi liderliğindeki azınlık hükümeti, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Böyle Bir Halk Var (İTN) partilerinin koalisyon ortaklığı ve Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) dışarıdan desteği ile kurulmuş ve 16 Ocak'ta parlamentodan güvenoyu almıştı.

Bulgaristan'da halk, siyasi krizler nedeniyle 2021'de üç, 2022 ve 2023 yıllarında birer, 2024 yılında ise iki defa genel seçimler için sandığa gitmek zorunda kalmıştı.

Uzun süren koalisyon pazarlıkları ve parlamentoda güçlü bir konum elde edemeyen koalisyon hükümetlerinin etkisiyle siyasi partilere duyulan güvensizlik artmış ve ülkede birbiri ardına gerçekleştirilen seçimlere katılım da yüksek oranda azalma eğilimine göstermişti.