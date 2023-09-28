Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Önümüzdeki günlerde Karabağ'da Ermeni kalmayacak Dağlık Karabağ'daki yönetimin kendini feshetme kararına işaret eden Paşinyan, bölgedeki değişimle ilgili ifadeler kullandı.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin kendini sona erdirme kararının ardından açıklamada bulundu.

İşgal rejiminin sözde 'cumhurbaşkanı' Samvel Şahramanyan, 1 Ocak 2024 tarihine kadar tüm kurumların feshedilmiş olacağını söyledi.

"Dağlık Karabağ'da Ermeni kalmayacak"

Söz konusu tarihte 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin varlığının sona ermiş olacağı duyuruldu.

Başbakan Paşinyan, "Analizler, önümüzdeki günlerde Dağlık Karabağ'da artık Ermeni kalmayacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

'Etnik temizlik' iddiası: Uluslararası toplumu uyardık

Paşinyan, bölgeden kendi istekleriyle ayrılan Ermenilerin kararını görmezden gelirken, "etnik temizlik" iddiasında bulundu:

Bu doğrudan bir etnik temizlik ve yerinden etme eylemidir. Uluslararası toplumu uzun süredir uyarıyoruz.

Kınama açıklamalarına tepki gösterdi

Çeşitli uluslararası aktörlerin Dağlık Karabağ'da yaşananları kınayan açıklamalarının önemli olduğunu belirten Paşinyan, "Ama eğer somut eylemlerle takip edilmezse, istatistikler oluşturmaktan başka bir şey olmaz." dedi.

Paşinyan, "Çeşitli ülkeler 'Evet, biz bunu kınadık' diyerek resmi olarak bu suçtan uzaklaşabilecek." savunmasında bulundu.

"Siyasi ve hukuki nitelikte uygun kararlar alınmazsa..."

Ermenistan Başbakanı, tek başına kınama açıklamalarının yeterli olmadığını söyledi. Bu tür açıklamaların ardından adımlar atılması gerektiğini öne sürdü:

Kınamaya ilişkin açıklamaların ardından siyasi ve hukuki nitelikte uygun kararlar alınmazsa, kınamalar olup bitenlerle anlaşmaya varan eylemlere dönüşür.

Nikol Paşinyan, bu açıklamaları kabine toplantısı sırasında yaptı.