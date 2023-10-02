ABD'de Kongre üyelerinden Ermenistan'a destek mesajları: Silahlandırmalıyız
ensonhaber.com

Azerbaycan toprağı Karabağ'da diz çöken yasa dışı silahlı Ermeni unsurlarına ABD sahip çıkmaya başladı.

Kongre üyeleri, Ermenistan'a destek niteliğinde adımların hesaplarını yapıyor.

Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Sherman, ABD'nin "işgali" önlemek için Ermenistan'ı uygun savunma silahlarıyla silahlandırması gerektiğini öne sürdü.

Ermenistan'a silah sevkiyatı talebi

Erivan yönetimine destek verilmesi gerektiğini Ukrayna örneği üzerinden dile getiren Sherman, şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'nın silahlı saldırı nedeniyle toprak kaybetmemesi gerektiğini söylemek pek mantıklı değil ama Ermenilerin toprak bütünlüğü ABD'nin ulusal çıkarı değil.

10 yıl önce ısrarla söylediğim gibi, 2014 işgalinden önce Ukrayna'yı daha fazla silahlandırmalıydık.

Senatör Gary Peters ise ABD'nin Azerbaycan'a güvenlik yardımını yasaklayan yasa tasarısı sundu.

Gary Peters ve Brad Sherman
Gary Peters ve Brad Sherman

Azerbaycan karşıtı çağrı: Güvenlik yardımını durduralım

Peters, Bakü'ye yönelik algı oluşturmaya çalıştığı açıklamasında şöyle dedi:

Azerbaycan hükümeti, askeri kaynaklarını Ermenistan ve Dağlık Karabağ halkına yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştirmek için kullanabileceğini ve kullanacağını açıkça ortaya koydu.

Bölgedeki saldırganlığına son verene kadar Azerbaycan'a ilave Amerikan yardımını engellemek için bu yasayı çıkarmalıyız.

Geçtiğimiz hafta Peters, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın bazı Azerbaycan hükümet yetkililerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunmuştu.

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