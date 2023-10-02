ABD'de Kongre üyelerinden Ermenistan'a destek mesajları: Silahlandırmalıyız

ensonhaber.com

Azerbaycan toprağı Karabağ'da diz çöken yasa dışı silahlı Ermeni unsurlarına ABD sahip çıkmaya başladı.

Kongre üyeleri, Ermenistan'a destek niteliğinde adımların hesaplarını yapıyor.

Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Sherman, ABD'nin "işgali" önlemek için Ermenistan'ı uygun savunma silahlarıyla silahlandırması gerektiğini öne sürdü.

Ermenistan'a silah sevkiyatı talebi

Erivan yönetimine destek verilmesi gerektiğini Ukrayna örneği üzerinden dile getiren Sherman, şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'nın silahlı saldırı nedeniyle toprak kaybetmemesi gerektiğini söylemek pek mantıklı değil ama Ermenilerin toprak bütünlüğü ABD'nin ulusal çıkarı değil.



10 yıl önce ısrarla söylediğim gibi, 2014 işgalinden önce Ukrayna'yı daha fazla silahlandırmalıydık.