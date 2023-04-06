Deyrizor’da rafineri çalışanlarının aracına saldırıda 10 kişi öldü Rafineri görevlilerini taşıyan araç hedef alındı. Petrol ve Enerji Bakanı Tuma, "ABD, petrolü halktan kesmek istiyor" dedi.

AA

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da roketli saldırı düzenlendi.

Saldırı, el Teym Petrol sahasında meydana geldi. Hedefte, Esad yönetimine bağlı görevlileri taşıyan minibüs vardı.

10 ölü, 2 yaralı

Mesrab çölü bölgesinde rafineri görevlilerini taşıyan araç, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından hedef alındı.

Saldırıda, petrol sahasında çalışan 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

"ABD, petrolü halktan kesmek istiyor"

Esad'a bağlı Petrol ve Enerji Bakanı Bessam Tuma ise Ahbariyye kanalına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

ABD, piyonları ve terörist grupları üzerinden hazırda kalan petrolü halktan kesmek istiyor. Dolayısıyla bu saldırıyı gerçekleştirdiler.

DEAŞ'ın saldırısı

Suriye’nin doğusunda petrol rafineri çalışanları daha önce DEAŞ tarafından aralık 2021’de hedef alınmış, 10 kişi ölmüştü.

DEAŞ, Deyrizor, Humus ve Rakka illerinde zaman zaman Esad ve İran destekli terörist grupları "vur-kaç" taktiğiyle hedef alıyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden terör örgütü DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus'un doğusu ve Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.