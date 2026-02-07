Orhan Miroğlu'ndan Dilan Yeşilgöz'ün Hollanda'da bakan olmasına tepki çeken yorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hollanda'da değişim zamanı...

Demokrat 66 (D66), Hristiyan Demokrat Partisi (CDA) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) Hollanda'da azınlık hükümeti kurulması konusunda uzlaştı.

Öte yandan partiler arasındaki bakanlık ve müsteşarlık dağılımı belli oldu.

SAVUNMA BAKANI DİLAN YEŞİLGÖZ OLDU

Tuncelili bir ailenin kızı olan ve Türkiye düşmanlığı ile tanınan Dilan Yeşilgöz, hesabından, azınlık hükümetindeki partilerin üzerinden anlaştığı bakanlık ve müsteşarlık dağılımını gösteren listeyi paylaşarak hükümette başbakan yardımcısı ve savunma bakanı olarak görev yapacağını duyurdu.

Yeşilgöz, paylaşımında "Kendi ayakları üzerinde sağlam duran, bugün ve yarının tehditlerine karşı kendini koruyabilen bir ülke inşa etmek ve dahası ülkemizi ve özgürlüğümüzü her gün savunan erkek ve kadınlardan sorumlu olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalıktır" ifadelerini kullandı.

"KÜRTLER ORTA DOĞU'DA GÜVENLİK SORUNU GİBİ ALGILANIRKEN..."

Yeşilgöz'ün bakanlığı Türkiye'de de gündem oldu.

25. ve 26.Dönem AK Parti Mardin Milletvekili ve MKYK üyesi Orhan Miroğlu konuya ilişkin bir paylaşım yaparak, Yeşilgöz'ün bakanlığının bir başarı hikayesi olduğunu, Kürtlerin Orta Doğu'da güvenlik sorunu gibi algılanırken Avrupa'da durumun farklı olduğuna dikkat çekti.

Miroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dilan Yeşilgöz 12 Eylül askeri darbesinden sonra ailesiyle beraber Türkiye’yi terketti.



Avrupa’daki Kürt diyasporası söz konusu olduğunda, şüphesiz bir başarı hikayesini temsil ediyor.



Kürtler Ortadoğu’da kendi anavatanlarında hala bir “ güvenlik” sorunu gibi algılanır ve öyle de muamele görürken, bir Kürt kadın, Hollanda’da Başbakan Yardımcılığı ve Savunma Bakanlığı yapacak.



Kıssadan hisse çıkarmak serbest!

DAHA ÖNCE ADALET BAKANLIĞI YAPMIŞTI

Diğer yandan geçmişte Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, daha sonra da Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Yeşilgöz, dün Hollanda basınına yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı görevini üstlenmek istediğini "kalbimden geçen buydu" sözleriyle dile getirdi.

Yeşilgöz, Hollanda'da önümüzdeki dönemde savunmaya ve uluslararası güvenliğe "büyük yatırımlar yapılacağına" işaret etti.

BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAYIP TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Yeşilgöz, daha önce yaptığı açıklamalarda, Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunmuştu.

Yine Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da, sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türk kökenli milletvekilinden de biriydi.

Son olarak Tuncelili Adalet Bakanı Yeşilgöz, polis memurlarının başörtüsü takmasını yasakladı.

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 18 Haziran 1977’de Tuncelili bir ailenin çocuğu olarak Ankara’da doğdu.

Çocukluğunu Ankara’da geçiren Yeşilgöz, ailesiyle birlikte genç yaşta Hollanda’ya göç etti.

Yeşilgöz, üniversite ve yüksek lisans eğitimini Hollanda’da tamamladı.

SİYASİ KARİYERİ

Dilan Yeşilgöz siyasi kariyerine Sosyalist Parti’de başladı. 2014-2017 yılları arasında Amsterdam belediye meclisinde görev aldı.

Daha sonra Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) listesinde dördüncü sıradan seçilirken 2017 genel seçimlerinde Temsilciler Meclisi’ne girmeyi başardı.

25 Mayıs 2021’de Mona Keijzer ile birlikte görevden alınan üçüncü Rutte kabinesinde Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.

10 Ocak 2022’de ise dördüncü Rutte kabinesinde Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

23 ŞUBAT'TA GÖREVE BAŞLANMASI BEKLENİYOR

Hollanda'da 22 Kasım 2023'te yapılan bir önceki genel seçimden 223 gün sonra, Temmuz 2024'te kurulan dörtlü aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti, Wilders'in partisinin çekilmesiyle bir yılı dolduramadan 3 Haziran 2025'te düşmüştü.

Erken seçim kararı alınan Hollanda'da 29 Ekim 2025’te yapılan seçimde, D66 en fazla oyu alarak birinci parti olmuştu.

Azınlık hükümetinin 23 Şubat'ta resmen göreve başlaması bekleniyor.