Vladimir Zelensky: ABD, Ukrayna-Rusya savaşının haziran ayına kadar bitmesini istiyor

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar ve diplomasi eş zamanlı olarak devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen çabalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zelensky, Ukrayna'nın baskı altında olduğu toprak tavizleri de dahil olmak üzere zorlu konuların hala zorlu olduğunu belirtti.

Zelensky, tarafların ilk kez, sadece temsilciler değil, liderler arasında üçlü bir görüşme ihtimalini görüştüklerini belirten Zelensky, bunun için hazırlığa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

ATEŞKESİN TEKNİK UNSURLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Zelensky, Abu Dabi'de Rusya ile gerçekleştirilen görüşmelerde askeri ekiplerin muhtemel bir ateşkesin nasıl izleneceğine dair teknik hususları ayrıntılı olarak görüştüğünü söyledi.

Bir anlaşma için zaman çerçevesi verilip verilmediği sorulan Zelensky, ABD yönetiminin Kiev ve Moskova arasında 1 hafta içinde Miami'de yeni bir görüşme turu yapılmasını önerdiğini, Kiev'in bunu kabul ettiğini aktardı.

"ABD, SAVAŞI HAZİRAN AYINA KADAR BİTİRMEK İSTİYOR"

Zelensky, "ABD, tarafların savaşı bu yaz başlamadan önce bitirmelerini istiyor ve muhtemelen bu takvime uyulması için baskı yapacaklar.

(Ara dönem Kongre) Seçimleri onlar için kesinlikle daha önemli. Her şeyi Haziran ayına kadar bitirmek istediklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDEDİLEMEDİ

Ukrayna ve Rusya, bu hafta Abu Dabi'de ABD arabuluculuğunda iki gün süren barış görüşmelerini önemli bir ilerleme kaydedemeden tamamlamıştı.

Ancak iki taraf 5 aylık bir aradan sonra yeni bir takas üzerinde anlaşmış, karşılıklı olarak 314 esir serbest bırakılmıştı.