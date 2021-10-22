Dinozor 'Big John'un kalıntıları 8 milyon dolara satıldı

Şimdiye kadar keşfedilen en büyük otçul boynuzlu dinozor cinsi olan Big John'un triceratops kalıntıları, Paris'te yapılan bir müzayedede rekor fiyattan sahibini buldu.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, Drouot müzayede evinde yapılan mezatta, kalıntılar 7,74 milyon dolar karşılığında kimliği açıklanmayan bir ABD'li tarafından satın alındı.

AVRUPA REKORU

Satışla ilgili konuşan müzayedeci Alexandre Giquello, "Bu, Avrupa için bir rekor." ifadelerini kullandı.

66 MİLYON YILLIK DİNOZOR

Adını kemiklerin bulunduğu arazinin sahibinden alan Big John, 66 milyon yıl önce şimdiki Güney Dakota'da yaşadı.

Devasa iskelete ait ilk kemik parçası olan 2,62 metre uzunluğunda ve iki metre genişliğindeki kafatası 2014'te bulundu.

MÜZAYEDEYE ÖZENLE HAZIRLADILAR

Paleontologlar, Paris müzayedesine hazırlanmak için 2015'e kadar İtalya'da özenle bir araya getirilen 200'den fazla parçadan oluşan iskeletin yüzde 60'ını ortaya çıkardı. Triceratops "üç boynuzlu yüz" anlamına geliyor.