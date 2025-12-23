Direksiyon arızası alarm verdi: Otomotiv devi 36 bin aracı geri çağırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alman otomotiv markası BMW, ABD’deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir güvenlik kararıyla gündeme geldi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan son rapor, bazı BMW modellerinde direksiyon sistemine ilişkin ciddi bir teknik sorun tespit edildiğini ortaya koydu.

Yetkililerin açıklamasına göre, söz konusu arıza nedeniyle 36 bin 922 araç önlem amaçlı olarak geri çağrılacak.

İncelemelerde, araçlar tamamen park halindeyken bile direksiyon simidinin kontrol dışı hareket edebildiği belirlendi.

NHTSA, bu durumun özellikle araç içinde bulunan kişiler için risk oluşturduğunu vurguladı.

SÜRÜŞ SIRASINDA DA RİSK OLUŞTURUYOR

Yapılan teknik incelemelerde, arızanın yalnızca araç park halindeyken değil, seyir sırasında da ortaya çıkabileceği belirlendi. Uzmanlar, direksiyonun sürüş esnasında beklenmedik tepkiler vermesinin ciddi kaza risklerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Güvenlik riskinin boyut kazanması üzerine BMW, önleyici tedbir kapsamında geri çağırma sürecini başlatma kararı aldı.

Geri çağırmanın hangi BMW modellerini kapsayacağına dair detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.