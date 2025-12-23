JD Vance 'Navy SEAL' komando eğitimine katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, son girişimiyle basının dikkatini topladı, insanları şaşırttı ve bazılarını da etkiledi.

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinden geçen ünlü Amerikan komando birliğinin eğitimine katılan Vance, Kaliforniya'daki Coronado üssünde yapılan antrenman programının ardından X sosyal medya platformunda paylaşımda bulundu.

"YÜK TRENİ ÇARPMIŞ GİBİ"

Vance paylaşımında, "Az önce Navy SEAL'lar ile 90 dakikalık antrenmandan çıktım. Benim üstüme çok gelmediler ama yine de bir yük treni çarpmış gibi hissediyorum. Dünyanın her yerinde bizi koruyan ve standartlarımızı yüksekte tutan savaşçılarımıza minnettarım!" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yardımcısı'nın sahilde koşu, halata tırmanma, kütük taşıma, kürek çekme gibi çeşitli egzersizler yaptığı görüntüler paylaşıldı.

DÜNYANIN EN AĞIR ASKERİ EĞİTİMLERİNDEN BİRİ

Corona üssü, 'Cehennem haftası' ile ünlü, dünyanın en ağır askeri eğitimlerinden biri olan 'Temel Sualtı Yıkım' eğitiminin verildiği üs olarak biliniyor.

Katılan her 5 kişiden ortalama yalnızca 1 tanesi, eğitimi geçerek Amerikan özel harekat güçleri olan Navy SEAL birliğine alınıyor.

SAVAŞ BAKANININKİLERE BENZER MESAJLAR

New York Post gazetesi, Vance'ın bu adımının, Savaş Bakanı Pete Hegseth ile aynı mesajları taşıdığı değerlendirmesini yaptı.

Hegseth de sosyal medyada düzenli olarak katıldığı askeri antrenmanları paylaşıyor.

ORDUDA YÜKSEK STANDARTLAR

Savaş Bakanı Hegseth, ordu mensuplarının sakal uzatmasını yaklamış, ayrıca askerlere "şişman değil atletik" olma çağrısında bulunmuştu.

Eğitimdeki fotoğraflarında sakal bırakmış tek kişi kendisi olan Başkan Yardımcısı Vance, ekim ayında Bakanın yüksek standartlarını takdir etmiş, "Gençliğimde orduda görev alırken sakalım yoktu, şimdiyse Başkan Yardımcısı'yım o yüzden istediğimi yapabiliyorum." yorumunu yapmıştı.

JD VANCE'IN ASKERİ GEÇMİŞİ

2003 ila 2007 yıllarında Amerikan ordusunda görev yapan Vance, 2005'te Irak'ta da konuşlandırılmıştı.

Başkan Yardımcısı, orduda olduğu dönemlerde Amerikan askerlerinin çoğunlukla dış politika konusunda 'America First' ("Önce Amerika") görüşüne sahip olduğunu dile getirmişti.