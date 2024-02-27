AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika'daki temaslarını sürdürdü.
Bakan Fidan, Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Fidan-Castillo görüşmesi
Paylaşımda, "Bakan'ımız Hakan Fidan, Meksika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi." denildi.
Dışişleri Bakanı, resmi ziyaret kapsamında Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile de görüşmüştü.
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