Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Milli Günü'nü kutladı

Cezayir'in Milli Günü olması sebebiyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir kutlama mesajı yayınladı. Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin sürdürüleceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınladı.

Cezayir Milli Günü'nü kutlayan Çavuşoğlu, Cezayir ile bölgesel iş birliği mesajı da verdi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN CEZAYİR'E TEBRİK MESAJI

Çavuşoğlu'nun açıklamalarında, "Dost ve kardeş Cezayir’in Milli Günü’nü en içten duygularla tebrik ediyorum. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel işbirliğimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.