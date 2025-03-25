Dmitry Peskov, Rusya ile ABD arasındaki görüşmeleri değerlendirdi

DHA
Rusya, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ile bir görüşme gerçekleştirdi..
Riyad'daki Rusya-ABD görüşmeleri sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, açıklamalarda bulundu.
Peskov, Rusya'nın Riyad'daki Rusya-ABD görüşmelerinin sonuçlarını analiz ettiğini açıkladı.
"TEMASLARIN SÜRDÜRÜLECEĞİNE DAİR ŞİMDİLİK BELİRGİN BİR ŞEY YOK"
Peskov, görüşmelerin 'teknik' olduğunu ve içeriğinin kamuoyuna açıklanmayacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında müzakerelere dair telefon görüşmesinin yapılmasının planlanmadığını söyleyen Peskov, "Temasların sürdürüleceğine dair anlayış var ancak şimdilik belirgin bir şey yok." dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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