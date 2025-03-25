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Dmitry Peskov, Rusya ile ABD arasındaki görüşmeleri değerlendirdi

Dmitry Peskov, Rusya ile ABD arasındaki görüşmeleri değerlendirdi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Rusya- ABD görüşmelerini değerlendiren Peskov, görüşmelerin içeriğinin kamuoyuna açıklanmayacağını belirterek "Temasların sürdürüleceğine dair anlayış var ancak şimdilik belirgin bir şey yok" dedi.