DNA testleri gerçeği ortaya çıkardı: 38 yıl sonra özgürlük

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İngiltere’de 38 yıl boyunca haksız yere cezaevinde kalan 68 yaşındaki Peter Sullivan’ın cinayet mahkûmiyeti, yeni delillerin incelenmesinin ardından temyiz mahkemesi tarafından bozuldu.

Karar, İngiliz yargı tarihinin en uzun süren adaletsizliklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Sullivan, 1987 yılında 21 yaşındaki çiçekçi ve bar çalışanı Diane Sindall’ın öldürülmesiyle suçlanarak ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

Sullivan'ın o sırada bir dart maçını kaybettikten sonra gün boyu çok içtiği ve Sindall'la karşılaşmadan hemen önce elinde bir levye ile dışarı çıktığı iddia edilmişti.

Sindall'ın çiçekçi minibüsü pub vardiyasından eve dönerken bozulmuştu ve genç kadın benzin istasyonuna doğru yürürken cinsel saldırıya uğramış, dövülerek öldürülmüştü. Cesedi kısmen giyinik ve parçalanmış halde bırakılmıştı.

Sullivan ise masum olduğunu savunmuş ve avukatları daha önce iki kez mahkumiyetinin bozulması için girişimde bulunmuştu.

Aradan geçen 38 yılda genetik teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde Sullivan'ın suçsuz olduğu kanıtlandı.

DNA'SI ÇIKMADI

Ceza Davaları İnceleme Komisyonu'nun (CCRC) talebiyle yapılan yeni testler, Sullivan'ın DNA'sının olay yerinden toplanıp saklanan örneklerde bulunmadığını ortaya koydu.

CCRC adına konuşan Duncan Atkinson, temyiz mahkemesine DNA analizinin, profilin "bilinmeyen erkeğe" işaret ettiğini söyledi.

Sullivan'ın serbest bırakılmasının ardından polis, Sindall'ın cinayetine ilişkin soruşturmayı yeniden açtı. Ancak, ulusal DNA veritabanında yapılan aramalar henüz herhangi bir eşleşme sağlamadı.