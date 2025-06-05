Donald Trump 12 ülkeden ABD'ye seyahati yasakladı

AA

ABD Başkanı Donald Trump, 'ulusal güvenliğe yönelik tehditleri' gerekçe göstererek 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasakladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Donald Trump'ın bu yasağı içeren yeni bir kararnameye imza attığı bildirildi.

12 ÜLKEDEN ABD'YE SEYAHAT YASAĞI

Kararname kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklandı.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezüella vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirdi.

ABD'NİN ÇIKARLARINA HİZMET EDENLER KAPSAM DIŞINDA TUTULACAK

Öte yandan ABD'de yasal olarak ikamet eden veya geçerli vizesi bulunan ve 'ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet eden' bu 19 ülke vatandaşları, kararname kapsamı dışında tutulacak.

Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kararname hakkında konuşan Trump, "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, seyahat kısıtlaması getirilen ülke sayısının gerekli durumlarda revize edilebileceğini ve 'yeni tehditler ortaya çıktıkça' farklı ülkelerin de listeye eklenebileceğini bildirdi.