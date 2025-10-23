Donald Trump, 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasında kritik görüşme...

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump ile Şi arasındaki zirveye ilişkin açıklama yaptı.

ÖNÜMÜZDEKİ PERŞEMBE GÖRÜŞECEKLER

Sözcü Leavitt, Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak olan Trump'ın, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağını belirtti.

ÇİN'E YÜZDE 155 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, "1 Kasım itibarıyla Çin'e yaklaşık yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak" demişti.

Trump ayrıca, Çin'e karşı nazik olmak istediğini ancak Çin'in yıllar boyunca ABD’ye karşı çok sert davrandığını savunarak, "Çünkü iş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı, bazıları iyi politikacı bile değildi" ifadelerini kullanmıştı.