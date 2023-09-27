Donald Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Milley için idam istedi Çin ile ilgili iddiaları gündeme getiren Trump, Orgeneral Milley’in ölüm cezasına çarptırılmayı hak edecek hareketlerde bulunduğunu savundu.

AA

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile karşı karşıya geldi.

Orgeneral Milley, bu ay sonu emekliye ayrılacak. Trump, açıklamasında, Milley’in ölüm cezasını hak edecek bir iş yaptığını iddia etti.

"Arkamdan iş çevirdi"

Trump, sosyal medya platformundan Milley’in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirdi.

Cumhuriyetçi siyasetçi, Milley’in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin’i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

"Geçmişte cezası ölüm olurdu"

Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu." ifadesini paylaştı.

Trump, "Çin ile ABD arasında bir savaş bu hain eylemin sonucu olabilirdi." diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirdi.

Orgeneral Milley, Eylül 2021’de Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne verdiği ifadede, Çinli yetkililere Trump'ın başkan olarak son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını açıkça söylediğini kaydetmişti.

"Size saldırmayacağız"

Milley, Çin ile ABD ilişkileri üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

O dönemdeki görevim gerilimi azaltmaktı. Mesajım tutarlıydı: Sakin olun, istikrarlı kalın ve gerilimi azaltın. Size saldırmayacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)