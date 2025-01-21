Donald Trump ABD'de Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti

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Donald Trump, dün düzenlenen yemin töreninin ardından ABD'nin 47. Başkanı olarak görevine resmen başladı.

Oval Ofis'teki ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atan Trump, ülke genelinde dikkat çeken bir karara da imza attı.

Enerji politikalarını radikal şekilde değiştiren Trump, Ulusal Enerji Acil Durumu kararnamesini imzalayarak, enerji üretiminden taşımacılığa kadar birçok alanda düzenleme yapılmasının önünü açtı.

"ABD'NİN YETERSİZ ENERJİ ÜRETİMİ ÜLKE İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR TEHDİT"

Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, ABD'nin yetersiz enerji üretiminin, taşımacılığının, rafinasyonun ve üretiminin ülkenin ekonomisi, ulusal güvenliği ve dış politikası için "olağanüstü" bir tehdit oluşturduğu vurgulandı ve bu bulgular ışığında Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edildiği belirtildi.

Alaska'nın doğal kaynak potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir kararnameyi de imzalayan Trump, Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD kara sularının büyük bir kısmında yürürlüğe konulan petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanmasına yönelik kararnameyi ise iptal etti.

BIDEN KARARNAMELERİ BİR BİR YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

Ayrıca Trump, Biden yönetiminin 2030 yılına kadar tüm yeni otomobil satışlarının yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılmasını hedefleyen kararnamelerini de yürürlükten kaldırdı.