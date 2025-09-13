Donald Trump, ABD'deki sokak olayları için George Soros'u işaret etti

ABD'nin konuştuğu suikast...

Donald Trump destekçisi olarak bilinen siyasi aktivist Charlie Kirk suikastının yankıları devam ediyor.

KARGAŞANIN FİNANSÖRÜ SOROS

ABD Başkanı Donald Trump, Fox and Friends'te yayınlanan röportajında, ülkedeki sokak eylemlerinde küresel tetikçi George Soros'un olduğunu söyledi.

Polisle çatışmalara kadar varan sokak eylemlerine katılan bazı protestocuların parayla tutulmuş provokatörler olabileceğini belirten Trump, bunların finansörünün Soros olduğunu kaydetti.

CHARLIE KIRK SUİKASTIYLA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Utay Valley Üniversitesi'nde Trump yanlısı siyasi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından ABD'de Soros müdahaleleri yeniden gündeme geldi.

Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılarından olan Soros, son seçimde de Kamala Harris'e büyük bir fon sağlamıştı.

2022 ara seçimlerinde de Soros, Demokratlara 128,5 milyon dolar destek sağlamıştı.

George'un oğlu Alex Soros ise Açık Toplum Vakfı'nın (Open Society Foundations) yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

CANLI YAYINDA SÖYLEDİ

Trump cuma günkü açıklamalarında, George Soros'u normalde organize suçlara özgü bir Rico soruşturmasıyla tehdit etti.

Trump, Soros'u "profesyonel ajitatörlere" fon sağlamakla suçladı.

Kirk'ün ölümünün açıklanmasından saatler sonra Oval Ofis'te yaptığı konuşmada Trump, siyasi şiddeti "finanse eden ve destekleyen" örgütlerden intikam alacağını ima eden tehditkar ifadeler kullandı.

Mevcut durumun sorumluluğunu tamamen "radikal sol" olarak adlandırdığı kesime yükledi.

"SİZE BAŞIMI BELAYA SOKACAK BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM"

Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi kampüsünde gündüz vakti vurulmasının üzerinden 48 saatten az bir süre geçtikten sonra Trump, "Size başımı belaya sokacak bir şey söyleyeceğim ama umursamıyorum." şeklinde yanıt verdi ve şöyle konuştu: