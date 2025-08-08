Abone ol: Google News

Donald Trump: Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanması planlanan tarihi anlaşma için liderler Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışı sağlamayı başardık. İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 23:24
ABD'de tarihi zirve...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray'a geldi.

"SAVAŞI SONSUZA KADAR BİTİRMEYİ KABUL ETTİLER"

Liderleri kapıda karşılayan Trump, liderlerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen törende yaptığı açıklamada zirvede Aliyev ve  Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladı.

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışı sağlamayı başardık. İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler" diyen Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli" ifadelerini kullandı.

