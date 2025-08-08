Donald Trump: Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık

ABD'de tarihi zirve...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray'a geldi.

"SAVAŞI SONSUZA KADAR BİTİRMEYİ KABUL ETTİLER"

Liderleri kapıda karşılayan Trump, liderlerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen törende yaptığı açıklamada zirvede Aliyev ve Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladı.

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışı sağlamayı başardık. İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler" diyen Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli" ifadelerini kullandı.