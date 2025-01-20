Donald Trump Beyaz Saray öncesi kiliseye gitti

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ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün yemin ederek ülkenin 47’inci başkanı olarak göreve başlıyor..

KİLİSEYE GİTTİ

Donald Trump ve Melania Trump çifti, gelecek başkan yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance ile birlikte, ABD başkanlarının bir geleneği olarak Washington’da Beyaz Saray yakınında bulunan St. John’s Kilisesi’ne gitti.

TEKNOLOJİ DEVLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Trump’ın yemin törenine katılacak teknoloji devleri Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Amazon kurucusu Jeff Bezos ve Apple CEO’su Tim Cook’un da aynı anda kilisede olduğu belirtildi.

KİLİSE GELENEĞİ 1933 YILINDA BAŞLAMIŞTI

ABD'de yemin töreni gününde bir ibadete katılma geleneği, 1933 yılında Franklin Delano Roosevelt ile başlamıştı.