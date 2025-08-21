Donald Trump: Biden, Ukrayna’nın karşılık vermesine izin vermedi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için çalışmalar devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Trump, Beyaz Saray'da hem Zelensky hem de Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Truth Social hesabından yeni bir açıklama yaptı.

"İŞGAL EDİLEN, İŞGAL EDENİN TOPRAKLARINA SALDRIMADAN KAZANAMAZ"

Joe Biden'ın yerine kendisinin başkan olması halinde bu savaşın asla başlamayacağını tekrarlayan Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İşgal edilen, işgal edenin topraklarına saldırmadan bir savaşı kazanması çok zor, hatta imkânsızdır.



Bu, harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen müthiş bir spor takımına benzer.



Kazanma şansı yoktur!



Ukrayna ile Rusya’da da durum böyle.

"BECERİKSİZ JOE BİDEN"