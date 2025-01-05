Donald Trump: Bu gece harika bir kadınla, İtalya Başbakanı'yla birlikteyim

Haber Merkezi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, diplomasi görüşmeleri kapsamında ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile Florida'da bir araya geldi.

Meloni, kasım ayında seçim zaferinin ardından Trump ile Mar-a-Lago'da buluşan ilk dünya lideri olan Arjantin Başkanı Javier Milei'den sonra ünlü malikaneye geldi.

Büyük bir balo salonunda ziyaretçilerini ağırlayan Trump, muhafazakar avukatların hukuk sisteminde karşılaştıkları zorlukları anlatan bir belgeselin gösteriminin ardından Meloni ile salondan çıkış yaptı.

"HARİKA BİR KADINLA BİRLİKTEYİM"

Kalabalığa dönen Donald Trump, Meloni'yi utandıran bazı cümleler kurdu.

Trump, "Burada harika bir kadınla, İtalya başbakanıyla birlikteyim. Avrupa'yı ve herkesi gerçekten kasıp kavurdu ve biz de bu akşam sadece akşam yemeği yiyeceğiz." dedi.

MELONİ'NİN ZİYARETİ

İtalyan gazeteci Cecilia Sal 19 Aralık'ta, "İran İslam Cumhuriyeti yasalarının ihlal edilmesi" gerekçesiyle 19 Aralık'ta gözaltına alındı.

İtalyan gazetecinin tutuklanmasıyla büyük zorluklar yaşayan Meloni'nin, Trump ile görüşmesinde bu konuyu ele alması bekleniyor.

Meloni ayrıca, 20 Ocak'ta göreve gelecek Trump yönetimi ile ilişkilerini iyileştirmeyi planlıyor.