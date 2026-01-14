Mark Rutte, NATO'nun sonu tartışmalarına cevap verdi

Avrupa Parlamentosu'ndaki Renew Europe (Avrupa'yı Yenile) grubunun Brüksel'de düzenlenen etkinliğinde konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin NATO'ya 'kesinlikle bağlı olduğunu' vurguladı.

Rutte, "Ancak bu bağlılık, Avrupa ve Kanada'nın kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk alması yönünde açık ve uzun süredir devam eden bir beklentiyle birlikte geliyor ve ben de bunun adil olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

GRÖNLAND KRİZİ

ABD'nin başka bir NATO üyesi Danimarka'nın toprağı Grönland ile ilgili tehditleriyle ilgili çok sayıda soru sorulan Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminden bu yana Kuzey Kutbu'nu koruma ihtiyacı konusunda NATO'yu bilgilendirdiğini söyledi.

Bu bölgede Rusya ile 7 NATO üyesi ülkenin bulunduğuna işaret eden Rutte, "Başkan Trump, ilk döneminde deniz yollarının açıldığını, Rusya ve Çin'in daha aktif olduğunu ve orada birlikte daha fazla şey yapmamız gerektiğini bize bildiren kişiydi" dedi.

Rutte, NATO ülkelerinin Kuzey Kutbu'nun korunması söz konusu olduğunda birlikte çalışılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunun altını çizerek, "Tam olarak bunu yapıyoruz. Elbette, müttefikler arasındaki görüşmeler olduğunda asla yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmam doğru olmaz ancak güvenlik durumunun aciliyetinin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda Arktik'te hepimizin birlikte çalışma konusunda tam bir fikir birliği içinde olduğu hakkında sizi temin edebilirim" ifadelerini kullandı.

'ARKTİK GÜVENLİK' VURGUSU

Grönland konusundaki tartışmaların 'Arktik'in güvenliğinin sağlanması' etrafında şekillendiğini, ABD de dahil olmak üzere bölgedeki 7 NATO ülkesinin bu konuda görüşmeler yaptığını aktaran Rutte, şöyle devam etti:

Kuzey Atlantik Konseyi büyükelçiler düzeyinde bir araya geldi ve hep birlikte harekete geçmemiz gerektiğine karar verdi. Hepimiz bu konuda hemfikiriz ve şimdi bir sonraki adımlara gelince, bu adımları atmamız gerektiği konusunda da hemfikiriz ve bunun üzerinde titizlikle çalışıyoruz.

Rutte, "Önümüzdeki haftalarda bir sonraki adımı nasıl atacağımızı görüşmeyi bekliyorum" diyerek Grönland halkının korkulu bir bekleyiş içinde olduğunun hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi:

Bunun hakkında asla yorum yapamam. Bu kamuoyunda imkansız. ABD, Kanada ve Avrupa'daki tüm müttefiklerimizle birlikte sadece Grönland'a odaklanmamamızı sağlamaya çalışıyoruz. Bu, Kuzey Kutbu ile ilgili bir konu. Bu, Arktik bölgesiyle ilgili bir konu. Saf olmayalım, şu anda çok fazla gemi seyir halinde olmasa bile, Kuzey Kutbu'nda deniz yollarının açıldığını biliyoruz. Bu sadece Grönland için geçerli değil. Bu, tüm Kuzey Kutbu bölgesi için geçerli. Orada sadece Rusya aktif değil. Çin de giderek daha aktif hale geliyor. Arktik bölgesi söz konusu olduğunda ittifak olarak birlikte çalışmalıyız. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Şimdi, bunu gerçekten kolektif bir ittifak olarak yapabileceğimizden emin olmak için bir sonraki adıma ilişkin daha fazla ayrıntı ekliyoruz. Bundan emin olabilirsiniz.

"NATO'NUN SON GENEL SEKRETERİ SİZ MİSİNİZ?"

"NATO müttefiklerinden birinin bir diğerinin topraklarını ele geçirmek için güç kullanma tehdidinde bulunması kabul edilebilir mi?" sorusuna yanıt vermekten kaçınan Rutte, "NATO'nun son genel sekreteri siz misiniz?" sorusuna da esprili bir şekilde, "Henüz ayrılmayı planlamıyordum ama bir gün bir halefim olacağından eminim. Bu arada görevde ne kadar kalacağımı bilmiyorum, kimse bunu bana söylemedi" yanıtını verdi.