Donald Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıda öldü

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'ın destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, silahlı saldırıya uğradı.

Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

ÖLÜMÜNÜ TRUMP DUYURDU

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğrayan Kirk'ün hayatını kaybettiğini belirtti.

Büyük üzüntü duyduğunu, Kirk'ün herkes tarafından 'sevildiğini ve hayranlıkla izlendiğini' kaydeden Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz" ifadelerini kullanarak ailesine taziyelerini sundu.

Utah Belediye Başkanlığı ise saldırı şüphelisinin henüz yakalanmadığını açıkladı.

TRUMP VE İSRAİL'E DESTEĞİYLE TANINIYORDU

Charlie Kirk, kamuoyunda hem Başkan Donald Trump'a hem de İsrail'e verdiği güçlü destekle biliniyordu.

1993 doğumlu Kirk, özellikle üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerle gençleri Cumhuriyetçi Parti çevresine kazandırmayı hedefledi, 18 yaşındayken ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı 'Turning Point USA' isimli kuruluşu kurdu.

Televizyon programlarındaki yorumları, podcast yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Kirk, özellikle göç, silah hakkı ve aile değerleri gibi konularda sert ve tartışmalı açıklamalarıyla öne çıktı.

"Silah sahibi olma hakkı ayrıcalık değil, bir haktır ve hükümet bu hakkın önüne geçmemeli" ifadelerini kullanan Kirk, X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

TRUMP İLE İLİŞKİSİ

Kirk, 2016 başkanlık seçimlerinden bu yana Trump'ın güçlü destekçileri arasında yer almıştı.

Trump'ın genç seçmenlerle bağ kurmasında Turning Point USA'in üniversite etkinlikleri ve dijital kampanyalarında önemli rol oynadı.

Trump, Kirk'ten övgüyle bahsederken Kirk de Trump'ı 'Amerikan değerlerini savunan lider' olarak tanımlamıştı.

Cumhuriyetçi tabanda, özellikle gençler arasında Trump'ın popülaritesini korumasında Kirk'ün etkisi sıkça vurgulanmıştı.

ABD'deki muhafazakar çevrelerde yaygın olan İsrail yanlısı tutumun da güçlü savunucularından olan Kirk, hem kişisel açıklamalarında hem de Turning Point USA etkinliklerinde İsrail'in 'ABD'nin en yakın müttefiki' olduğunu dile getirmişti.

Kirk, Filistin'in varlığını reddederek bu bölgenin tarihsel olarak Yahudi toprakları olduğunu iddia etmişti.