Donald Trump, 'doğum yoluyla vatandaşlık' hakkını kaldıracak

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ABD topraklarında doğan her bebeğin Amerikan vatandaşı olma hakkı kazanması uygulaması sona eriyor...

5 Kasım seçimlerinde ikinci kez başkan seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, görevine başlayacağı günden itibaren yapacağı faaliyetler ile adından söz ettiriyor.

Önce gümrük vergileri artırımı kararı ile tepkilerin odağı olan Trump, ABD'de doğum yoluyla otomatik olarak kazanılan vatandaşlık hakkını sonlandırmayı planladığını duyurdu.

DOĞUM YOLUYLA VATANDAŞLIK DÖNEMİ BİTİYOR

Trump, ek olarak 2021 Kongre Binası isyanına karışanları affetmeyi düşündüğünü de dile getirirken ekonomi, enerji ve göç konuları da dahil olmak üzere ilk günden itibaren birçok başkanlık kararnamesi yayınlayacağının altını çizdi.

Kasım ayındaki başkanlık seçimini kazanmasından bu yana ilk kez NBC'nin Meet the Press programına verdiği demeçte konuşan Trump, "ABD'de doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sonlandırmalıyız. Bu bir saçmalık" dedi.

TOPLU SINIR DIŞI PLANINI YİNELEDİ

ABD'de yaşayan belgesiz göçmenler için toplu sınır dışı planlarını da yineleyen Trump, ülkeye çocukken gelen göçmenlere yardımcı olmak için Demokratlarla birlikte çalışmayı teklif etti.

Trump, NBC'ye yaptığı açıklamada göç konusuna değinerek, ABD'de doğan herkese, ebeveynleri ABD vatandaşı olmasa bile ABD pasaportu alma hakkı veren doğuştan vatandaşlık uygulamasının kaldırılması için yürütme kararı alacağını söyledi.

DOĞUM YOLUYLA VATANDAŞLIK YASASI

Doğuştan vatandaşlık hakkı, ABD Anayasası'nın 14. Ek Maddesi'nden kaynaklanıyor ve bu maddeye göre "Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan tüm kişiler, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır" ibaresi yer alıyor.

Anayasayı değiştirmek, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Kongre'nin üçte ikisinin onayını gerektirirken, ayrıca eyaletlerin dörtte üçü tarafından da onaylanması şartı bulunuyor.

AİLELERİ PARÇALAMAK İSTEMİYORUM"

Trump açıklamasında ​​ayrıca, ABD vatandaşı aile üyeleri olanlar da dahil olmak üzere belgesiz göçmenleri sınır dışı etme konusundaki seçim vaadini yerine getireceğini söyleyerek, "Aileleri parçalamak istemiyorum. Bu yüzden bir aileyi parçalamamanın tek yolu onları bir arada tutmak ve hepsini geri göndermek" diye konuştu.