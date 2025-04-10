Donald Trump, duş başlıklarındaki tazyik sınırlamasını kaldırdı

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ABD'de ilginç bir karar daha...

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinde alınan ve yıllardır eleştirdiği düşük su basıncı kararını tersine çevirdi.

SINIRLAMA KALKIYOR

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, kararnameyle piyasadaki duş başlıklarında su basıncını dakikada 9,5 litreyle sınırlayan düzenlemenin kaldırılacağını duyurdu.

Ayrıca tuvaletler ve bulaşık makineleri gibi su kullanan cihazlardaki kısıtlamaların da iptal edileceği de duyuruldu.

Açıklamada, "Obama-Biden döneminin su basıncı savaşına son vererek Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız." ifadesine yer verildi.

"15 DAKİKA DUŞTA KALMAK ZORUNDA KALIYORDUM"

Trump ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Güzel saçlarıma iyi bakmak için güzel bir duş almayı seviyorum" dedi.

Mevcut düzenlemelerin duş süresini uzattığını savunan Trump, "15 dakika duşta kalmak zorunda kalıyordum, bu saçma" sözleriyle kararın gerekçesini açıkladı.

İLK DÖNEMİNDE DE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Trump, başkanlık yaptığı ilk dönemde ampuller için daha katı enerji verimliliği standartlarını geri çekti ve yine değişikliğin nedeni olarak tüketici tercihlerini gösterdi.

O zamanlar, Kaliforniya başsavcısı olan Xavier Becerra, bunu "halk ve gezegen pahasına enerji israfına yol açacak bir başka aptalca hareket" olarak niteledi.

Trump ilk döneminde Beyaz Sarayı ayrıca bulaşık makineleri ve duşlar gibi daha az verimli cihazlar için boşluklar yarattı ve bu hamleleri daha sonra Joe Biden tarafından geri alındı.

Beyaz Saray çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Biden bu ilerlemeyi geri aldı ve duş savaşları devam etti" dedi ve Trump'ın yeni yürütme kararının "Amerika'nın duşlarını yeniden harika hale getireceğini" öne sürdü.

SU KAYNAKLARI TEHLİKEDE

ABD'de bir günde gerçekleşen ani yağışların sıklığı arttı. Son 100 yılda, en çok ani yağış görülen ilk 10 yılın dokuzu 1995'ten sonra kaydedildi.

Büyük Göller'deki sıcaklık artışı, toksin üreten alg ve bakterilerin büyümesine yol açıyor.

Bu durum, 30 milyondan fazla kişinin içme suyunu tehdit ediyor.

1960-2023 yıllarında, ABD kıyılarının büyük bölümünde deniz seviyesi yükseldi. Ölçümler, sellerin 1950'lere göre 5 kat daha sık yaşandığını gösterdi.