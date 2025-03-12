Donald Trump duyurdu: ABD heyeti Rusya'ya gidiyor

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan dün ABD ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trump ABD heyetinin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gittiğini duyurdu.

Trump, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes ihtimaline ilişkin "olumlu mesajlar" aldığını belirterek, sürecin kritik bir aşamada olduğunu vurguladı.

"OLUMLU MESAJIN TEK BAŞINA HİÇBİR ANLAMI YOK"

"Ancak olumlu bir mesajın tek başına hiçbir anlamı yok. Bu çok ciddi bir durum" ifadelerini kullanan Trump, ateşkesin sağlanmasının büyük ölçüde Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

Trump, "Şu anda Rusya'ya giden insanlar var. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz. Eğer bunu başarırsak, bu korkunç kan banyosunun sona ermesine giden yolun yüzde 80'ini oluşturur" dedi.

"ŞİMDİ RUSLARI DA ATEŞKESE İKNA EDEBİLECEK MİYİZ GÖRECEĞİZ"

Başkan Yardımcısı James David Vance ise Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından ABD'nin müzakerelerde güçlü bir konumda olduğunu belirterek, "Şimdi Rusları da ateşkese ikna edebilecek miyiz, göreceğiz" dedi.

UKRAYNA-RUSYA ARASINDA ATEŞKES SÜRECİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, daha önce hava ve deniz sahasında ateşkes önererek barış yolunda ilk adımların atılabileceğini belirtmişti.

ABD, dün Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen toplantıda, tüm cephelerde ateşkes ilan edilmesi yönünde bir öneri sunmuş ve Ukrayna, teklifi kabul etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan görüşmenin ardından Rusya ile ateşkes konusunda resmi temas kuracağını duyurmuştu.