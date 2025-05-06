Donald Trump duyurdu: ABD, Husilere saldırıları durduruyor

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Yemen'deki İran destekli Husilere saldırılarını sürdüren ABD'den yeni bir açıklama geldi..

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Orta Doğu turuna çıkacak olan ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye ilişkin sıcak bir gelişmeyi aktardı..

"SALDIRILARI DURDURACAĞIZ"

Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini belirten Trump, şunları söyledi:

Husiler dün ‘Artık savaşmak istemiyoruz’ dedi. Bu önemli ve güzel bir gelişme. Onlar saldırılarını durduracak. Biz de hava saldırılarına hemen son vereceğiz.



Orta Doğu seyahatime başlamadan önce çok büyük bir duyuru yapacağım.

HUSİ GÜÇLERİNE KARŞI "REFAH MUHAFIZI OPERASYONU"

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.