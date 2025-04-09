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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni gümrük vergisi politikalarını savunduğu çarpıcı bir çıkış yaptı.

Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde birçok ülkeye ek gümrük vergileri getirdiği açıklamıştı.

Bu kapsamda, ABD’nin ithal ettiği ürünlere yüzde 10 ile 50 arasında değişen oranlarda ek vergi getirildi.

MUSK BİLE VERGİLERE KARŞI ÇIKTI

Çin, Vietnam, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkeleri yüzde 50’ye varan oranlarla en yüksek tarifelere tabi tutulurken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere ise yüzde 10’luk bir vergi uygulanacak.

Bu karar tüm dünyada ve özelikle çifte vergi getirilen ülkelerde şiddetle eleştirilirken Washington Post, Elon Musk’ın, Trump ile görüşerek gümrük vergilerini durdurmaya çalıştığını yazdı.

"VERGİ GETİRDİĞİM ÜLKELER BENİ ARAYIP POPOMU ÖPÜYOR"

Washington’da Cumhuriyetçi Parti’nin düzenlediği yemekli toplantıda konuşan Trump, ek gümrük vergileri sayesinde diğer ülkelerin kendisiyle anlaşma yapmak için adeta yalvardığını iddia etti.

Trump, "Bu ülkeler beni arıyor, popomu öpüyor ve ‘Lütfen efendim, bir ticaret anlaşması yapalım, ne isterseniz yaparım’ diyorlar." sözleriyle salondakileri hem şaşırttı hem de coşturdu.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Trump, politikalarına yönelik eleştirilere de bu şekilde yanıt vermiş oldu.

TÜRKİYE'Yİ NELER BEKLİYOR

Türkiye, yeni tarifeler kapsamında yüzde 10’luk gümrük vergisiyle karşı karşıya.

Bu oran, Çin gibi ülkelere kıyasla düşük kalsa da Türk ihracatçıları için ek maliyetler anlamına geliyor.

Tekstil, otomotiv yan sanayi ve gıda gibi sektörler bu vergiden doğrudan etkilenecek. Yine de Türkiye, bazı rakiplerine göre avantajlı bir konumda kalabilir.