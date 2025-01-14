Donald Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi

İHA

Gazze'de binlerce masum öldü...

50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Gazze için dünden bu yana ateşkes konuşulmaya başlandı.

Gazze'de ateşkesin sağlanacağı gündeme gelirken, konuya dair Donald Trump'tan da önemli bir değerlendirme geldi.

ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasına 6 gün kalan Donald Trump, Newsmax kanalına röportaj verdi.

"BUNU BAŞARMAYA ÇOK YAKINIZ"

Trump, İsrail ile Hamas arasında Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı olarak yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Bunu başarmaya çok yakınız. Bunu başarmaları gerekiyor. Bunu yapmazlarsa orada çok fazla sorun olacak, daha önce hiç görmedikleri kadar çok sorun. Bunu başaracaklar.

"BİR EL SIKIŞMA VAR"

Bir el sıkışma olduğunu ve bunu bitireceklerini, belki de haftanın sonuna kadar bitireceklerini anlıyorum, bunun gerçekleşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ORTA DOPU TEMSİLCİSİ ATEŞKES İÇİN BÖLGEDE

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi olarak görevlendirdiği Steve Witkoff, son günlerde İsrailli ve Katarlı yetkililerle bir araya gelmişti.

Witkoff, birkaç gündür Katar'ın başkenti Doha'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu temsilcisi Brett McGurk ile yakın koordinasyon halinde çalışıyor.