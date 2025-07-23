Donald Trump gözünü Palau'ya dikti: Göçmenler Pasifik'e gönderilecek

ABD Başkanı Trump, Ocak 2025’te göreve geldiğinden bu yana göç konusunda sert bir politika izlemeye devam ediyor...

Ülkelerinin kabul etmediği göçmenlerin vatandaşı olmadıkları ülkelere gönderilmesi de bu bağlamda uygulamaya geçirilmeye çalışılan politikalardan biri.

Trump yönetimi, Afrika’daki bir dizi ülkenin ardından Pasifik’teki Palau’ya da üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etme teklifinde bulundu.

"TEKLİF NİHAİ OLMAKTAN ÇOK UZAK"

The Guardian gazetesinin haberine göre, Filipinler’in doğusunda yer alan Palau’nun değerlendirmeye aldığı taslak anlaşmada, "koruma isteyebilecek ve ülkelerine dönmeye karşı olan" ve ABD’den gönderilecek "üçüncü ülke vatandaşlarının" Palau’ya yerleştirilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada kaç kişinin Palau’ya gönderilebileceği ya da Pasifik ülkesinin bunun karşılığında ne alacağı konusunda ayrıntı bulunmuyor.

PALAU TEKLİFİ İNCELİYOR

Gazetenin gördüğü anlaşma taslağında, ABD hükümetinin anlaşma uyarınca yanında yetişkin olmayan çocukları Palau’ya gönderemeyeceği ifade edildi.

Öte yandan, yine gazetenin ulaştığı ve Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr’ın taslak anlaşmaya dair kaleme aldığı bir mektup, teklifin nihai olmaktan çok uzak olduğunu ve daha fazla tartışılmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Mektupta, Palau’nun "herhangi bir kişiyi kabul edip etmeme kararı konusunda tam takdir yetkisine sahip olduğu" belirtildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, haziran ayında aldığı bir kararla Trump yönetiminin göçmenleri vatandaşı olmadıkları ülkelere göndermesinin yolunu açmıştı.

"SEBEP, ÖNCELİKLE KORKUYU ARTIRMAK"

Göç Politika Enstitüsü’nün ABD Göç programını yöneten, ABD Göç ve Vatandaşlık Servisi’nin eski çalışanı Doris Meissner, Trump yönetiminin Palau’ya yaptığı teklifin bir benzerini çok sayıda ülkeye de yaptığını anlattı.

Meissner, "Bu ülkelerin çoğu küçük ve ABD’den uzak olduğu ve pek çok Amerikalıya aşina olmadığı için bu tür eylemlerin sebebi öncelikle ABD’deki göçmen toplumu arasında ailelerinin ya da bağlantılarının olmadığı uzak yerlere gönderilme korkusunu artırmak." dedi.

Öte yandan, ABD’nin aksine Palau Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Sözleşmesi’nin taraflarından. Bu uluslararası sözleşme taraf devletlerin zulümden kaçan insanları korumasını şart koşuyor ve ülkelere mülteci ve sığınmacılara nasıl muamele edilmesi gerektiği konusunda bir çerçeve sunuyor.