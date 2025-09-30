Donald Trump: Hamas’ın ateşkes planına yanıt vermek için 3-4 günü var

Gazze'de ateşkese adım adım...

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından devam eden barış sürecine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

"İSRAİL HAMAS'IN YANITINI BEKLİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada "İsrail, Hamas'ın Gazze planını kabul etmesini bekliyor." dedi.

"Gazze, barış planının bir parçası" diyen Trump, planın Gazze'den çok daha büyük olduğunu söyledi.

"3-4 GÜNLERİ VAR"

Trump, ayrıca Hamas'ın zamanının kısıtlı olduğunu söyleyerek, "Hamas’ın ateşkes planına yanıt vermek için 3–4 günü var.

Hamas anlaşmayı reddederse, İsrail gerekeni yapacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.